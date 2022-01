Další ze série závodů, jejímž zakladatelem byl v roce 2018 Ruda Pinkas. Sportovec, kulturista, trenér, pro kterého je pohyb a sport vším. Sám se několika takových extrémních běhů, a daleko náročnějších účastnil. A moc se mu líbily. Když se přestěhoval z Prahy do Liberce, rozhodl se zorganizovat takový závod na Bedřichově. Každý rok má Bastard čtyři díly, čtyři běhy, které prověří ti, kteří mají rádi adrenalin a netradiční, až divoké překážky.O víkendu pořádal Bedřichovský bastard noční. A právě v noci se jeho závod měl premiéru a běžel poprvé. Start byl z bedřichovského stadionu v 17 hodin. To už se začínalo stmívat a závodníci si museli na startu připravit také čelovky. Někteří už si na cestu hezky svítili. Jiní zapínali až na trati. Na šestikilometrové trati se jim ale určitě hodila. Účast na noční premiéře byla výborná, přes dvě stovky běžců – odvážlivců.

Zakladatel série Bastardů byl spokojený. V tom úplně prvním závodě se na startovní listině objevilo něco kolem dvaceti borců. Letos jich bylo daleko víc. A tak „otec Bastarda“ mohl být pokojený.

Ruda Pinkas (vlevo): „Jako pořadatel jsem spokojený hlavně proto, že vůbec mohu závod zorganizovat. Letos je velká novinka v tom, že se Bastard běží v noci. Během registrace se přihlásilo dvě stě sedmdesát dospělých a šedesát dětí. To je hezká účast. Jsem autor trati, všechno jsem si sám vyzkoušel. Závody jsou čtyři v roce. Tak ten první jsem nedělal zase až tak těžký. Hlavně mám radost, že si můžeme zasportovat a doufám, že se všichni v pořádku vrátí do cíle.“

David Šourek z Tanvaldu (druhý zleva): „Tento závod poběžím poprvé. Jiné závody ale běhám, takže úplná novinka to pro mne určitě není. Netuším, co na nás pořadatel na trati připravil. Myslím, že to zvládnu. Nesmí to být moc zmrzlé.“

Jan Novotný, Liberec: „Běžím tento závod poprvé. Vzal jsem to jako výzvu, legrace, pro hezký pocit. Je to určitě lepší, než sedět doma na gauči. Snažím se o sebe trochu starat. A tento závod je dobrý jak pro mne, tak ale také pro generace, která přijdou po nás a naučí se třeba také něco pro sebe dělat, sportovat. A že se naučí mít pocit něco pro sebe udělat, rozhýbat se, užít si to. A trať? Je mi jedno, jaká bude. To vůbec neřeším. Prostě to dám. Pořadí v cíli není důležité. Žádnou předem určenou metu nemám. Ale vím, že dost lidí se nepřihlásí jen proto, že se stydí, jestli by to vůbec udělali, zvládli. Výsledek neřeším. Jde mi hlavně o to, užít si dnešní běh. Už sokolové říkali: Ve zdravém těle, zdravý duch. To prostě stále platí. Aby měl člověk sám na sobě pocit, že žije, musí sám také poznat, co to je zima, vedro, pohyb, prostě aby měl pocit, že žije a neseděl doma na pr…Jinak by za něj vlastně žil někdo jiný. A já pracuju v Makru, tak jsem si odskočil načerpat síly na další týden.

Honza Svoboda: „Prostě jsem se rozhodl, že tenhle závod poběžím. Zatím jsem běžel všechny závody, které Ruda zorganizoval. Je to můj kamarád a jeho nápad něco takového udělat byl skvělý, perfektní. A do Bedřichova se hodí. Běhám si jen tak pro sebe. Ale doufám, že se do cíle vrátím. A hlavně celej, to je nejdůležitější. Vůbec nepřemýšlím, co pro nás Ruda na trati připravil.“Na trať vybíhali závodníci ve vlnách, jak to vyžadovala pandemická pravidla. Každou vlnu odstartoval Ruda a hecoval účastníky k co nejlepšímu výkonu. „Medaile na Ledového, nočního Bastarda v Bedřichově už máme připravené, Doufáme, že si pro ně doběhnete!,“ vybízel pořadatel k účasti na sociálních sítích.

Výsledky nočního Bastarda 2022: Nejrychlejší muž: Zdeněk Říha 0:37:35. Nejrychlejší žena: Klára Lokajíčková 0:43:24. Děti starší: Jakub Novák Jakub 0:08:37. Nela Paldusová 0:09:43. Děti mladší: Brázdová Dominika 0:04:30. Honzů Matěj 0:04:55.

TERMÍNY DALŠÍCH BASTARDŮ:

Bastard se koná 4x v roce. Ten lednový už je minulostí. Další na své borce ještě čekají:

7. května – Mácháč, trasa na 21 km + 8. května Mácháč, trasa na 6 km nebo 12. Součástí je i dětský závod.

20. srpna – Frýdlant, trasa na 6 km ve městě, trasa na 12 km v přírodě + opět dětský závod.

24. září – Bedřichov, trasa na 6 km nebo 12 km,dětský závod