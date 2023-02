Domácí šli do vedení v páté minutě, když Horáka překonal Nowak, kterému do jízdy nabil Macek. Branka Vlky nezlomila a dál se snažili změnit tón hry. Nástupy do třetin ale Vlkům letos činí problémy a po necelých čtyřech minutách inkasovali. Trefil se Macek. A tentýž hráč byl o sedm minut později u další branky děčínských borců, když nahrával, už podruhé, Nowákovi.