Jablonec n. N. - Domácí vytáhli na Vlky ty nejtěžší zbraně, na led nastoupila esa: Hlinka, Bednář, Vašíček…

Z Vrchlabí bez bodů | Foto: ilustrační

HC Stadion Vrchlabí – HC Vlci Jablonec 3 : 1

Šlágr kola II. hokejové ligy se hrál ve Vrchlabí, kde se utkaly první dva celky tabulky. Domácí, kteří se netají myšlenkami na postup do I. ligy, nastoupili do zápasu se všemi svými hvězdnými oporami, tedy s Vašíčkem, Bednářem a Hlinkou.

Od začátku také bylo více iniciativy na jejich hokejkách, jejich útočné snahy ale končily na strážci jablonecké svatyně Hosnedlovi. V první části hry tak diváci žádnou branku neviděli a zdálo se, že i přes šance na obou stranách tomu tak bude i po druhé třetině.

Jenže před jejím závěrem putoval na trestnou lavici hostující Maďar a následnou přesilovou hru domácí využili. Šťastným střelcem byl Bendík a do konce třetiny scházelo 43 vteřin. Jestliže v předcházejících částech hry branky nepadaly, pak v úvodu třetího dějství viděli návštěvníci během minuty hned tři.

Nejprve domácí Hlinka zvýšil na dvoubrankový náskok, vzápětí Mulač snížil, ovšem po patnácti vteřinách Půlpán opět nastolil dvoubrankové vedení Vrchlabí. Dvoubrankový rozdíl pak přes veškeré snahy obou týmu vydržel až do konce.

Vrchlabí si tak upevnilo vedoucí pozici v tabulce. Vlky čeká v sobotu na domácím ledě silný celek Sokolova.

Trenér Vlků Petr Vyskočil okomentoval utkání slovy: "První třetina byla z našeho pohledu vcelku solidní, 0:0. Negatovní byla zase naše disciplína. Soupeře jsme pustili třikrát do přesilovek, pozitivní zase bylo, že jsme je ubránili. Druhá třetina byla vcelku srovnaná. Měli jsme dlouhou přesilovku pět na tři, ale nevyužili jsme ji. A to asi rozhodlo celý zápas. Soupeř i my jsme pak měli nějaké šance, ale pak Vrchlabí odskočilo na 1:0 do vedení při našem oslabení. Ve třetí třetině jsme dostali hloupý gól, neuhraný kotouč na útočné modré čáře. Prohrávali jsme dva nula, ale padl rychlý kontra gól na dva jedna. Znovu ta samá chyba a dokonce dvě po sobě a bylo to tři jedna. Z naší strany nevyužitá přesilovka a dvě chyby, za to jsme zaplatili a to rozhodlo zápas. Nemyslím si, že výkon byl špatný. Je důležité se z toho poučit. V sobotu nás čeká reparát konečně doma se Sokolovem. Ten je první ve své tabulce, tak uvidíme. Zápas to bude těžký, všechno to už směřuje do play off. A nemyslím si ani, že by dnes soupeři pomohly jeho hlavní opory. Utkání bylo určitě vyrovnané. Rozhodovaly maličkosti, které jsem uváděl. Když bychom využili tu přesilovku, zápas by se vyvíjel úplně jinak. Když jsme dali ten rychlý gól, tak se soupeř taky rozklepal. Určitě k nám měl pokoru.

Třetiny: 0 : 0, 1 : 0, 2 : 1

Vyloučení: 5 : 6, Využití : 1 : 0

Branky a nahrávky: 40. Bendík (Vágner, Bednář), 45. Hlinka (Bláha), 46. Půlpán T. (Mrňa, Kastner) – 46. Mulač (Havelka, Bříška)

Sestava Vlků: Hosnedl (Jelínek) – Mrkvička, Abraham , Pavlů (A), Čechura, Pilař P., Havelka, Šuráň, - Mulač, Bříška,Tondr – Frk ,,Brokeš, Maďar, - Nezbeda, , Homolka, Babec - Šilhan Hájek