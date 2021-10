S již uzdraveným hrajícím trenérem Tomášem Plíhalem nastupovali jablonečtí hokejisté k dalšímu utkání II. ligy ve Dvoře Králové. Domácím se proti Vlkům v poslední době daří, vyhráli pět posledních vzájemných měření sil. A tak Vlci šli do zápasu s motivací tuto sérii ukončit.

Vlci dostali ve Dvoře debakl | Foto: Josef Březina



Asistent trenéra Vlků Vítězslav Jankových před zápasem řekl: „Ve Dvoře Králové bude hodně záležet na tom, jak budou hráči plnit to, co si řekneme. Máme jim vracet porážku z domácího zápasu, kdy jsme 3 : 0 vedli po pár minutách, ale nakonec jsme utkání prohráli. A jestli vyhrajem 1 : 0 nebo vysokým skóre, to je jedno, počítají se body.“ Jeho přání se ale nevyplnilo.