HC Draci Bílina – HC Vlci Jablonec 2:5

Souboj dvou týmů z konce tabulky neměl favorita. Vlci do něj však vstupovali s odhodláním uspět a prolomit šňůru nezdarů. Tím, kdo do zápasu vstoupil o něco lépe byl domácí celek. Byl důraznější, lépe kombinoval. A když na útočné modré ztratil kotouč Čechura v rychlém kontru a v situaci 2 na 1 skóroval domácí Šimeček. Vlci se snažili o zvrat a srovnání stavu. V koncovce ale chybělo více klidu a přesnosti. S jednobrankovým vedením Draků se šlo do kabin po první třetině.

Ta druhá pak začala v podobném duchu jako první. Když ve 30. minutě přidala Bílina druhou branku, vypadalo to s Vlky zle. Ve 32. minutě ale fauloval domácí Zdeněk a následnou přesilovku Vlci zužitkovali a Maďar snížil na rozdíl jedné branky. V tu chvíli, jako by na led nastoupil jiný tým Vlků. Jako opravdová vlčí smečka se zakousli do svého soupeře.

Draci byli v šoku

Najednou jich byl plný led a odměna přišla záhy – vyrovnávací branku po pěkné kombinaci vstřelil Nezbeda. A šok pro Draky přišel vzápětí. Hned po vhazování šli hosté do útoku a Plíhal u levé tyčky branky Draků zasouval kotouč za záda domácího gólmana. Obrat byl dokonán. Z tohoto šoku se již Draci nevzpamatovali. Pokusili se o to ještě v úvodu posledního dějství, jenže Mašek v brance hostí byl pozorný a obrana před ním pracovala s maximálním nasazením a obětavostí. Ve 47. Maďar a v 50. Král pak přidali další dvě branky. A Vlci si přivezli z Bíliny zasloužené vítězství a tři body. „Od branky na 1 : 2 odehráli kluci vynikající zápas, byly vidět nasazení, bojovnost a konečně i přesnost v kombinaci a koncovce, prostě super. Snad nám tento trend vydrží i do dalších zápasů „ hodnotil vedoucí týmu Vlků Josef Březina.

Trenér Vlků Karel Hornický k utkání řekl: „Zápas probíhal tradičně. Hned v první třetině přišla jedna naše chyba a prohrávali jsme 1:0. Jak se říká, byli jsme jaloví v koncovce. Do druhé jsme šli s tím, že musíme zvýšit aktivitu před brankou. Opak byl pravdou. Aktivitu zvýšili domácí a my jsme prohrávali 2:0. Trochu nás to dostalo do kolen. Naše hra byla neurovnaná. Pak přišla přesilová hra a v té jsme dokázali snížit na 2:1. A to byl pro nás ten spouštěcí moment, který nám vylepšil výkon. Nakoplo nás to a domácí to naopak překvapilo. Hráli jsme konečně tak, jak jsme měli hrát. Třetí třetina byla plně v naší režii, i když Bílina měla snahu něco s vývojem zápasu udělat. Jednoznačně jsme měli hru pod kontrolou, soupeři jsme už nic nedovolili a stav utkání jsme ještě vyšperkovali čtvrtou a pátou brankou a tím i zaslouženou výhrou."

Generální manažer Vlků David Bartel potvrdil, že z pražské Kobry přišel Tomáš Plíhal a vedení klubu ještě bude možná jednat i dalšími posilami. Zdůraznil, že hlavním cílem mužstva je play off. Kouč Hornický potvrdil, že přítomnost Plíhala na ledě byla okamžitě znát nejen na výkonu mužstva, ale také na celkové atmosféře týmu. „Díky Plíhalovi hlavně první lajna hodně ožila.“

Třetiny: 1:0, 1:3, 0:2

Branky a nahrávky: 6. Šimeček (Procházka), 30. Zdeněk (Kuba, Dubský) – 33. Maďar (Pavlů, Plíhal), 36. Nezbeda (Petr Král, Pilek), 36. Plíhal (Kačírek, Maďar), 47. Maďar (Kačírek, Plíhal), 50. Petr Král (Nezbeda, Jandejsek)

Vyloučení: 2 : 5 využití : 0 : 1

Sestava Vlků: Mašek ( Král ) - Čechura, Pavlů, Pilař, Pulec, Jandejsek, Pilek – Maďar, Kačírek, Plíhal - Homolka, Miškovský, Gecko – Jursa, nezbeda, Král – Bouřil, Kotyza