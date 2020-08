Jablonečtí Vlci přihlásili do nové sezony letos také juniory. Ti už začali letní přípravu a čekají je tři přípravná utkání na domácím ledě.

Vlci mají taky juniory | Foto: ilustrační

Hokejová sezóna startuje v polovině září. A tentokrát do ní jablonečtí Vlci vysílají nově také juniorský tým pod vedením trenéra Víta Jankovýcha. Mužstvo čekají boje v krajské soutěži juniorů.

„Tým se stále tvoří. Počítám s tím, že ho budeme doplňovat také kvalitními hráči z dorostu. Musí ale prokázat jak fyzické, tak výkonnostní kvality. Určitě je nebudu brát jen do počtu. Neočekávám, že by svými góly rozhodovali zápasy. Ale samozřejmě i to se může stát a bude to příjemný bonus,“ má jasno trenér, který po několika letech v Jablonci obnovuje tradici juniorského mužstva.