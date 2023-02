Vlci měli před zápasem lepší postavení a na svého soupeře náskok šesti bodů. Případná výhra by jejich náskok zvýšila a přinesla na jejich hokejky trochu klidu do závěru soutěže. A zdálo se, že Vlci tento úkol zvládnou. V 8. minutě utkání je Špaček poslal do vedení. Jenže přišla bolest z poslední doby - rychlé puštění soupeře do hry. Neuběhla ani minuta a bylo srovnáno. Nedůrazná obrana, ještě oslavy gólu. A soupeř toho využil. Od té chvíle to byl Wikov, kdo působil lepším dojmem. Byl důraznější v soubojích. A za další minutu šel do vedení. Hra Vlků v tu chvíli ztratila koncepci. Nebyli schopní si rychle a přesně nahrát a dostat svého soupeře pod tlak.

Do kabin se šlo po prvních dvaceti minutách za vedení hostí a přítomní fandové čekali, že druhá třetina přinese změnu a nápor domácích. Ale čekali marně. Hra Vlků výrazné změny nedoznala, a tak to byli hosté, kdo přidal další branky. A ve chvíli, kdy padla třetí do domácí svatyně bylo jasné, že Vlci zápas nezvládají.

Po druhé třetině bylo skóre 1 : 4 a závěrečná dvacetiminutovka do obrazu hry přílišnou změnu nepřinesla. Čtyři minuty před koncem odvolal domácí trenér Jan Šuráň brankáře v zoufalé snaze pokusit se o zázrak. Zázraky se ale nekonaly. Naopak. Hronov přidal do prázdné brány pátou trefu a odvezl si z Jablonce důležité tři body. Body, které mohou Vlkům hodně v závěru chybět. Teď už vlčí smečce nezbývá, než dřít a bojovat, nechat na ledě všechno a hlavně nedopustit případné sestupové boje.

Generální manažer HC Vlci David Bartel: "Po odchodu výrazných posil týmu vznikla personální díra, kterou se pokoušíme zaplnit. Ale, není kde brát, není ani dost financí. Je to pořád dokola. Uvidíme, vyhodnotíme to po soutěži. Když se udržíme, vyhodnotíme, proč to všechno bylo. Když spadneme, vyřeší se to samo. Já myslím, že nespadneme. Ale dlouhodobě to takhle nejde dělat. Nemáme body. Taková situace se ovšem odvíjí od peněz. A to nejen v hokeji. Stejná situace je i v jabloneckém fotbale. Jen se pohybujeme každý v jiných částkách. Kdybychom byli mezi všemi těmi hokejovými kluby jediní v takové situaci, tak řeknu, že to neumíme. Ale my nejsme jediní. Kam se podívám, třeba do Děčína, Mostu, Vrchlabí, Chomutova nebo Písku, tam všude město a kraj pomáhají svým sportovním klubům daleko víc."

Na sociálních sítích soupeře se krátce po zápase objevily veselejší příspěvky:

"Kluci, věřili jsme!"

"Krásná práce kluci! Kdo je fanoušek hronovskeho hokeje, tak doufal, že nějaké body uděláme!"

"Super práce, výborný výsledek!"





HC Vlci Jablonec - HC Wikov Hronov 1 : 5 (1 : 2, 0 : 2, 0 : 1)

Branky a nahrávky: 8. Špaček (Brokeš, Foerster) – 9. Poppel (Štrombach), 10. Poppel (Tichý), 34. Amirov (Matouš), 40. Putz (Hovsepyan, Voňka), 59. Pavelka (Voňka)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Horák) – Kollert, Abraham, Duschka, Starý, Koutecký, Meisel, Had, Pavlů – Jursa, Špaček, Švík, Maďar, Strnad, Dospěl, Brokeš, Kačírek, Foerster, Bouřil

Trenér: Jan Šuráň

HC WIKOV Hronov: Tichý (Lequin) – Salnikov, Voňka, Pavelka, Zachariáš, Amirov – Zámečník, Bondar, Poppel, Štrombach, Przybyla, Bačkovský, Putz, Subbotin, Akhmetianov, Hovsepyan, Matouš

Trenér: Vlastislav Vondřejc

Rozhodčí: Šmika – Kučera, Hlinka