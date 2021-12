V utkání II.ligy proti Děčínu se očekával zisk tří bodů pro domácí Vlky. Průběh zápasu byl od začátku poznamenán nepřesným výkonem rozhodčího, na kterého pokřikovali fanoušci a hráči s ním velmi často diskutovali během hry. Úvod utkání odpovídal tomu, že by Vlci rádi tři body vybojovali. Jenže úvodní tlak rychle přešel, přišlo vyloučení na straně domácích.

Hosté se dostali do hry a v 7. minutě se ujali vedení, když Chrpa, posila z Chomutova, vstřelil svůj první gól v utkání. Na hokejky domácích borců se vkradla nervozita, přišla zbytečná vyloučení a v 16. minutě, při dvojnásobné přesilovce, přidal Děčín druhou branku. Střelec stejný – Chrpa. Stav se pak již do konce úvodní části hry nezměnil a do kabin se šlo za dvoubrankového vedení Děčína. Mezi fandy na stadionu však panovalo přesvědčení, že Vlci zápas otočí.

První minuty druhé třetiny byly ve znamení přesilovky Vlků, ovšem těm chyběla přesná koncovka. Naděje přišla ve 27. minutě, když skóroval Brokeš a snížil stav utkání na 1 : 2. Domácí ale byli nervózní, nepřesní a scházela jim jednoduchá a přesná koncovka. Nervozitě utkání také přispěl svými výroky nepřesný rozhodčí Domský, který se tak často dostával do debat s hráči.

Do konce druhé třetiny pak již diváci branku neviděli, stav 1 : 2 tak svítil na ukazateli i na začátku třetího dějství. Ne však dlouho. Hostující Zajan ve 44. minutě přidal třetí branku svého týmu. Hra se sice často odehrávala před brankářem hostí Lavingerem, ovšem koncovka Vlků byla žalostná. Často se utápěli v kličkách v rozích, chyběla rychlá, kolmá přihrávka při přechodu do útoku, hráči s kotoučem často „tlačili“ spoluhráče před sebou, místo náhravky. V útočném pásmu pak chyběla častější střelba a přesnější střelba. Hráči mnohdy volili přihrávky místo zakončení.

Chyběla prostě jednoduchost – střela a snaha jít za dorážkou. To Děčín se snažil hrozit z rychlých výpadů a důrazně a pozorně bránil a napadal rozehrávku Vlků. Naděje na srovnání stavu přinesla 56. minuta, když Křepelka snížil na 2 : 3. Minutu po snížení ale přišla chyba v rozehrávce, ztráta kotouče a v situaci dva hosté na jednoho obránce domácích zakončoval potřetí v zápase Chrpa. Hráči Vlků jako by v tu chvíli ztuhli a jen sledovali, zda si osamocený Pavlů a gólman Krofta se situací poradí. Neporadili. Soupeř jim nedal šanci.

V samotném závěru ještě svitlo světélko, když minutu před koncem přesně pálil Abrahám. K vyrovnání a prodloužení nedošlo. Tři body si odvezli hosté do Děčína.

HC Vlci Jablonec : HC Děčín 3 : 4 ( 0 : 2, 1 : 0 , 2 : 2 )

Branky a nahrávky: 27. Brokeš (Patzelt), 56. Křepelka (Patzelt, Hájek), 59. Abraham (Brokeš) – 7. Chrpa (Žižka, Chlouba), 16. Chrpa (Smola, Kostourek), 44. Zajan, 57. Chrpa (Chlouba, Kostourek)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta (Jelínek) – Patzelt, Cahrvát, Pavlů (A), Abraham, Had, Tržický – Jursa, Křepelka, Brokeš (C), Hric, Homolka (A), Kulda, Král, Bajer, Hájek, Kačírek.

Trenér: Tomáš Plíhal

HC Děčín: Lavinger (Skokan) – Kaltenböck, Loukota, Kučera, Žižka, Arnold, Černohorský, Tůma – Kostourek, Sýkora, Smola, Chlouba, Fojt, Zajan (A), Chrpa, Volráb (C), Faigl, Šeliga.

Trenér: Vladimír Kýhos

Rozhodčí: Domský – Beneš, Juránek