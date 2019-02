Už žádná baráž! Mezi extraligou a první hokejovou ligou se otevřou stavidla a od příští sezony 2019/20 se bude přímo postupovat a sestupovat. To pochopitelně vyvolalo velkou bouři diskuzí.

Český hokej se tak rozhodl i přes negativní reakce extraligistů. Osm klubů bylo pro zachování stávajícího modelu. Proti přímému sestupu je i Litvínov, který má s baráží nemalé zkušenosti.

„Náš postoj je pořád stejný. S přímým sestupem nesouhlasíme, proto jsem tak hlasoval na výkonném výboru,“ řekl generální manažer HC Verva Jiří Šlégr. „Jedinou změnu, kterou bychom akceptovali, by bylo, aby se extraliga uzavřela nebo zůstal stávající systém, který je vyhovující,“ uvedl Šlégr.

Naopak prvoligové kluby změnu chválí. „Přímý sestup a postup považuji za spravedlivější formu,“ zdůraznil sportovní manažer Litoměřic Miroslav Přerost. „Když to vezmu z pohledu první ligy, tak tady jsou ambiciózní mužstva, která musí složitě postupovat. Teď baráž odpadne.“

Pro přímý postup a sestup jsou i zástupci ústeckého Slovanu. „Preferovali jsme, aby se mezi extraligou a první ligou přímo postupovalo a sestupovalo,“ přitakal sportovní jednatel klubu Vladimír Evan a přidal svůj pohled. „První liga by měla být mezistupněm pro mladé a kvalitní hráče, aby se později dostali do extraligy. To stávající systém neumožňoval,“ poznamenal Evan. Nový model bude platit ve všech soutěžích vyjma extraligy juniorů. „Všechny týmy jdou do rizika, že pokud se sezona nepovede, už nebudou mít berličku v podobě záchrany v baráži,“ upozornil Evan.

Litvínovský kapitán Michal Trávníček si nemyslí, že přímý postup a sestup je spravedlivý. „Dle mého názoru byl nejspravedlivější model, který byl před zavedením čtyřčlenné baráže. Kde si to poslední z extraligy rozdal s vítězem první ligy v play off sérii o jedno místo v extralize. Tento model se mi zdál nejspravedlivější.“

Co na to říká vedoucí týmu jabloneckých Vlků Josef Březina? Vlci aktuálně bojují o postup do I.ligy.

„Jsem jednoznačně pro. Je to spravedlivý princip, ve kterém poslední padá a první postupuje. Určitě to bude chtít ještě, alespoň v druhé lize, nějaké další úpravy ve struktuře soutěží. Přikláněl bych se k tomu, aby byly dvě skupiny, moravská a česká a vítězové obou přímo postupovali, zatímco z první ligy by padali dva poslední. Po dobu celé soutěže by měli všichni jasno, jak si stojí a o co hrají.“