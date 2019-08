Ze známých osobností vítězili fešní herci jako Brad Pitt, Chris Hemsworth či Jason Momoa (poslední dva jmenovaní jsou proslulí právě akčními rolemi). Ze ženských ikon naopak vítězily herečky jako Scarlett Johansson či Jitka Čvančarová.

„Ke zpěvačkám a herečkám ze slavných filmů přibyly pornoherečky, youtuberky, modelky, moderátorky i protagonistky televizních seriálů,“ připomíná Michal Janko z datové redakce Deníku, který výsledky ankety analyzoval. „Kdybychom anketu dělali před čtvrtstoletím, byly by výsledky daleko méně roztříštěné. A vsadil bych si na vítězství Sharon Stone,“ myslí si Janko.

Ideály ženské i mužské krásy se značně proměňují v čase i geograficky. První doklady o ženském ideálu máme již z prvních období lidských dějin v podobě nejrůznějších sošek. Na našem území se dochovala proslulá Věstonická venuše, která jasně dokládá, že ženský ideál byl již tehdy spojován s mateřskými rysy.

Významný posun přinesla antika, která sázela na harmonii mezi duchem a tělem. Množství dochovaných soch těl obou pohlaví dokazuje, že vrcholem ideálu byly vysportované postavy, souměrné tváře, bujné kštice. Středověký ideál byl naopak spojován se zbožností, což opět zvrátila až renesance a její příklon k přirozenosti. Zajímavý zvrat přineslo baroko. I z u nás dochovaných obrazů je patrná obliba velmi kyprých tvarů, což se v podstatě dochovalo až do poloviny 19. století.

S příchodem fotografie a později filmu totiž startuje to, co známe pod termínem kult těla. Zdravý člověk se stává člověkem hubeným, což se postupně prosazuje v celé západní kultuře. Druhým trendem pak je mazání rozdílů mezi oběma pohlavími. Tuto změnu do módy prosadila legendární návrhářka Coco Chanel a postupně se začala projevovat čím dál silněji.

Změna vyvrcholila takzvanou androgynní revolucí, která proběhla v osmdesátých a devadesátých letech ideálem krásy byli modelky a modelové, u nichž nešlo určit, kterého pohlaví jsou. Jak dokládají zmíněné výsledky ankety Deníku, i tyto doby jsou již minulostí a v současnosti jsou opět v kurzu jasně vyhraněné typy.