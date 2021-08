Začít můžeme na parkovišti Ráztoka v Trojanovicích, jen kousek od dolní stanice lanovky na Pustevny. Ta je v tomto případě hodně důležitá. Pokud se totiž rozhodnete tuto část trasy zdolat na kole, čeká vás hned ze startu náročné stoupání, kde na pěti a půl kilometrech nastoupáte 440 výškových metrů.

Pokud nemáte tolik natrénováno nebo jedete s malými dětmi, doporučujeme využít lanovku, jejíž spodní stanice je jen pár metrů od parkoviště a nahoru vás za pár minut vyveze i s kolem. Další možností, vhodnou zejména pro ty, co přijíždějí ze Vsetínska, jsou cyklobusy, které jezdí na Pustevny během celé letní sezony.

Ať už se nahoru na Pustevny dostanete jakkoliv, určitě nemůžete minout horské chaty Maměnka a Libušín postavené v roce 1898 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče.

Libušín v roce 2014 postihl ničivý požár, jeho obnova do původního stavu trvala až do loňského léta. Odborníci přitom používali tradiční rukodělné řemeslné postupy, původní materiály a technologie. Chata je tedy opravdu postavená rukama, stejně jako za Jurkoviče.

Z Pusteven pokračujeme lesem zvlněným terénem, kde se asi po šesti kilometrech napojíme na naučnou stezku Čertův mlýn. Na jejích jednotlivých zastaveních se dočtete nejen zajímavosti ze zdejší přírody, ale i z historie, třeba o partyzánech. Nechybí ani pověst, jak jinak než o čertech.

Po cestě potkáme i jednu technickou zajímavost – klauz Blato. Tyto umělé nádrže pomáhaly zvyšovat průtok vody při plavení dřeva a byly budovány v 19. století. Klauz Blato byl využíván pro hutě v Horní Čeladné, po jejich uzavření ve 20. letech 20. století přestal být udržován. Posléze se protrhla i devítimetrová hráz, která už nebyla opravena. Klauz byl se svou délkou 250 metrů nejdelší v Beskydech.

Pak už nás čeká delší odpočinek během sjezdu do Horní Čeladné a následně přejezd po úbočí Velké Stolové hory zpět do Trojanovic.

Po cestě si ještě můžeme udělat malou odbočku v Bystrém a zajet si přibližně dvě stě metrů ke zdejší zajímavé dřevěné zvoničce. Kaplička bývala dříve menší, dnešní podobu získala v 50. letech 20. století díky tesařům Josefu Káňovi a Valentinu Strnadelovi.

Do Frenštátu za zvířátky i traily

Pokud se nemusíte vrátit do Trojanovic pro auto, zvolte jako cíl nedaleký Frenštát pod Radhoštěm. Moc si nezajedete, a určitě neprohloupíte.

Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Mezi nejcennější památky patří budova radnice, kostel svatého Martina, sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého a několik měšťanských domů kolem náměstí.

Odpočinout si můžete v sousedství skokanských můstků v areálu pojmenovaném po zlatém olympionikovi Jiřím Raškovi. V areálu na Horečkách můžete poznávat život v korunách stromů, zahrát si discgolf, projít se bosky po různých površích na Bosém chodníčku nebo s dětmi navštívit minizoo, kde chovají kozy, pštrosy, pávy, husy, prasátka, bažanty, lamy, klokany, králíky, morčata a kočky.

A kdo by ještě neměl dost kilometrů v sedle, může si projet Beskydské traily. Stojí to za to.

Obnova historické chaty Libušín

Šest let trvala obnova historické chaty Libušín, kterou na počátku března roku 2014 zcela zničil rozsáhlý požár. Turistická útulna, navržená a původně postavená v letech 1897 až 1899 architektem Dušanem Samo Jurkovičem, se opět pyšní svou architektonickou i barevnou krásou. Cestou vědecké rekonstrukce se vrátila do podoby z roku 1925. Generálním dodavatelem celé stavby byla společnost Archatt Brno.

„Byla to pro nás velká výzva. Vědecká rekonstrukce takového objektu byla v našich končinách nová věc. Začínali jsme na spáleništi, kde stálo ohořelé torzo. Každý prvek jsme museli označit, prozkoumat, rozebrat, přetřídit,“ připomněl jednatel společnosti Archatt Jan Všetečka.

Tesařská konstrukce nového Libušína vznikla nejprve v dílně v Bystřičce pod rukama řemeslníků firmy Teslice CZ. Následovalo roubení stavby přímo na Pustevnách.

„Výsledkem je přesná replika Jurkovičovy stavby, všechny povrchy jsou ručně opracované, olejové barvy namíchané podle původních receptur, ručně vyráběná jsou i skla,“ přiblížil Jan Všetečka. (mib)

Lanovka funguje už přes osmdesát let. Sveze i kola



Pohodlnou jízdu na Pustevny do nadmořské výšky 1018 metrů se zajímavým pohledem na krajinu z ptačí perspektivy nabízí sedačková lanovka, jejíž nástupní stanice se nachází poblíž hotelu Ráztoka v Trojanovicích v nadmořské výšce 620 metrů.



Původní lanovka z roku 1940 byla první sedačkovou lanovkou v Evropě. Současná lanovka je v provozu od roku 1987. Výstavba původní lanovky proběhla v neuvěřitelně krátké době a za mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, kdy mrazy dosahovaly téměř minus třiceti stupňů Celsia.



Dne 8. ledna 1940 bylo zahájeno zakládání horní stanice. Zkušební jízda se konala už 3. března stejného roku a následující den začal pravidelný provoz. Koncem 70. let bylo rozhodnuto o jejím nahrazení novou lanovkou. Ta byla vybudována v letech 1983 až 1986 a provoz zahájila 1. ledna 1987. Jedná se o jednolanovou oběžnou dráhu Tatrapoma TS-2 s dvoumístnými sedačkami.



Dolní stanice je umístěna podstatně níže v údolí Ráztoky, takže se šikmá délka lanové dráhy téměř zdvojnásobila. Nová trasa má celkové převýšení 400 metrů. Na dopravním laně je umístěno 162 sedaček. Ročně se lanovkou přepraví přes dvě stě tisíc osob. Za pouhých čtyřicet korun vám nahoru vyvezou i kolo.