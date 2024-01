/VIDEO/ Hasiči, policejní auta, záchranky odvážející raněné a ochromená doprava, takový pohled se naskytl kolemjdoucím v pondělí 29. ledna v noci v liberecké ulici 1. máje. V baru Black Panther (Černý panter) došlo k tragické události, při které se zranilo patnáct lidí.

Incident, při kterém se zranilo 15 lidí, aktuálně vyšetřuje policie. | Video: Jiří Louda

Samotný bar, do kterého se vcházelo ze dvora, nemá dobrou pověst, podle mnohých se jedná o drogové doupě, které přitahuje podivné existence. To potvrdila i jednatelka společnosti Relia Reality Jitka Eichlerová, která jako správce zastupuje majitele domu, ve kterém se podnik nacházel. „Upozorňovali jsme policisty na nepřizpůsobivé lidi, kteří berou drogy a obtěžují nájemníky. Kvůli nim zde skončil i provozovatel masáží. Vyhrožovali, že zapálí zaparkovaná auta. Lidé mají strach a bojí se to nahlásit policii, aby pak neměli problémy s návštěvníky baru,“ popsala situaci Eichlerová.

Ta zdůraznila, že už loni v lednu obdržel majitel baru výpověď z nájmu kvůli neplacení nájmu, špatným vztahům a problematickému chování. Nicméně provozovatel zmíněného baru se proti tomu odvolal a u soudu tento krok majitele domu zpochybňuje. „Doteď se nám nepodařilo výpověď dotáhnout do konce. Byla jen otázka času, kdy k něčemu podobnému dojde. Bar už tu nemusel dávno být, kdyby soudy fungovaly pružněji a rychleji,“ podotkla správkyně s tím, že sama se o události dozvěděla v úterý ráno z internetu.

V samotném domě sídlí dvě prodejny, vietnamská restaurace, barber shop, bar Černý panter a v horní části jsou byty. Podle obyvatelky jednoho z bytů v prvním patře je v domě vše v pořádku, nicméně škody budou jasné, až se dostane správkyně do domu. Zatím zde stále probíhá policejní vyšetřování. „Nedělám si iluze, že by měl nájemce uzavřené pojištění,“ podotkla Eichlerová.

„Je až neuvěřitelné, že majitel nemovitosti musí měsíce a roky prosit někde po soudech, aby mohl vyhnat neplatící feťáky z vlastního domu. V tomhle státě už vůbec nic nefunguje, tohle je totální kolaps,“ podivoval se čtenář Deníku Petr Málek.

Samotná událost se nijak nedotkla provozu řeznictví a uzenářství Prominent, které se nachází o několik metrů výše od baru. „U nádraží je špatná lokalita, člověk se tu taky bojí. Je to strašné, co se teď děje,“ svěřila se Deníku místní prodavačka.

Řada komentujících na sociální síti se nad chováním pachatele pozastavovala, někteří zavzpomínali na střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která se odehrála loni v prosinci. Útok aktivního střelce si vyžádal 14 obětí a 25 zraněných, sám útočník pak spáchal sebevraždu. „Lidem hrabe. Víc a víc. Tohle je výzva pro naše zdravotnictví. Je fajn, že v nemocnicích máme stále pokročilejší přístroje, že umíme vyměnit všechny klouby v těle. Teď je ale potřeba šlápnout do posílení psychiatrické a psychologické péče. Jinak se tu brzy navzájem pomlátíme,“ okomentoval událost na sociální síti liberecký zastupitel Jindřich Felcman.

„Hlavně aby byli všichni v pořádku. Hospody je mi líto, kdysi jsem tam chodila. Snad dotyčný neujde trestu,“ dodala další komentující.

O existenci baru nevěděl liberecký florista Miroslav Sedlák, který na tuto sobotu plánuje otevření vlastního květinářství v ulici 1. máje. „Vůbec mě nenapadlo, že se něco takového může odehrát. Zatím nevím, co si o tom úplně myslet, ale věřím, že to byla ojedinělá událost a nebude se to opakovat,“ podotkl Sedlák.

Měl jsem bezesnou noc, svěřil se svědek

Noční událost se nijak nedotkla obchodu Knížky u Tlapky, který je na rozdíl od vietnamské restaurace otevřen. Funguje i Kings Barber Liberec, jehož provozovatel Adam Beneš byl v době tragédie ještě v práci. Jak Deníku potvrdil, do baru chodila poměrně zvláštní společnost, vesměs narkomané, lidé bez domova a další sociální případy. „Za mě byli neškodní, nikdy mi nic neudělali. Parkoval jsem tam, nikdy se mi s autem nic nestalo a nezachytil jsem ani pokus o vloupání. Ale pravdou je, že ve večerních hodinách byli hlučnější,“ popsal prostředí barber.

Když v noci slyšel humbuk, vykoukl z okna a viděl, jak se z podniku valí černý a štiplavý dým. Slyšel také, jak lidé naříkali a chrchlali. Běžel dolů, aby si přeparkoval auto, aby nepřekáželo, ale už to nestihl. „Viděl jsem tři lidi, jak byli úplně černí od dýmu a sténali,“ přiblížil Deníku nemilý zážitek. „Měl jsem bezesnou noc, z celé události bylo cítit neštěstí a hrůza,“ dodal.

Policie v úterý ráno zveřejnila výzvu, v níž hledá svědky noční události. „Hledáme svědky, kteří se okolo 22. hodiny pohybovali v bezprostředním prostoru baru na třídě 1. máje. Dále se obracíme na hosty baru, kteří jej navštívili ve včerejších podvečerních a večerních hodinách, a zároveň také přijmeme záznamy palubních kamer automobilů, které projížděly v čase okolo 22. hodiny třídou 1. máje v Liberci,“ uvedla policie.

V dané věci také policie pátrá po totožnosti muže, který se pohyboval v bezprostředním prostoru baru. Muž byl vysoký 170-175 cm, na sobě měl tmavou bundu a tmavé kalhoty. Na hlavě měl čepici s kšiltem. Měl dlouhé světlé vlasy a zřejmě mohl mít krvácivé zranění ve tváři. V blízkosti baru se mohl pohybovat se světlý plastovým kanystrem. „Veškeré okolnosti případu volejte na linku 158. Poskytnutá svědectví nám mohou výrazným způsobem dopomoci k objasnění celé události,“ doplnili policisté.

Záchranáři převezli zraněné osoby do nemocnic. Celkem podle nich utrpělo zranění 15 lidí, z toho sedm má vážná zranění. Jedenáct pacientů záchranáři převezli do Krajské nemocnice Liberec. Zapojila se Letecká záchranná služba Hradec Králové, která jednoho zraněného transportovala do Fakultní nemocnice Hradec Králové. „Pomohli nám kolegové ze Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, která si převzala jednoho pacienta, který skončil v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav a dva pacienti byli pozemní posádkou transportováni do Prahy do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ informoval v úterý dopoledne mluvčí Zdravotnické záchranné služby Michael Georgiev.

Původně bylo avizováno, že bude do liberecké nemocnice převezeno 25 zraněných, proto došlo k aktivaci traumaplánu 2. stupně. Zdravotníci začali okamžitě uvolňovat urgentní příjmy a byly povolány posily. Počet přijatých pacientů byl nakonec nižší. „Tři vážně zranění leží s popáleninami na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jeden na chirurgickém JIPu. Zbylých sedm pacientů je rozmístěno na dalších odděleních nemocnice,“ dopnil mluvčí KNL Václav Řičář.