Opakované přečiny mohou vést k vážným následkům. Žena v Jablonci nad Nisou čelí možnému trestu vězení za krádež oblečení, přestože má již na svědomí podobné delikty.

Žena odcizila trička a čepice. Ilustrační snímek. | Foto: Ludmila Korešová

V pondělí odpoledne krátce před patnáctou hodinou vstoupila 25letá žena do jednoho z obchodů v centru Jablonce nad Nisou. Tady odcizila celkem pět kusů oblečení v celkové hodnotě 590 korun a to tři trička a dvě čepice, které si oblékla na sebe a kolem pokladny prošla, aniž by toto zboží zaplatila.

Byla samozřejmě odhalena a policisté jí hned sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež.

„Uvedeného skutku se dopustila i přesto, že již byla v uplynulých třech letech za takový čin dvakrát pravomocně odsouzena. Podezřelé tak nyní za spáchání trestného činu krádeže hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ doplnila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Mohlo by se vám líbit: Tanvaldští profesionální hasiči použili na uhašení požáru v lese čtyřkolku