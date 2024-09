Vozíčkář nespolupracoval a odmítal po sobě uklidit. Teď bude muset podstoupit přestupkové řízení na jabloneckém magistrátě kvůli znečištění veřejného prostranství. Pracovat s ním bude také magistrátní odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jelikož to nebyl mužův první prohřešek, v období od 14. června do 2. září na něj lidé učinili osm oznámení. „Pohyboval se nahý na vozíku u silnice nebo se přehraboval v odpadcích a podpaloval je či z vozíku spadl. V jednom se všechna oznámení shodovala, invalida na vozíku je vulgární a agresivní,“ vyčetla ze svodek MP Jablonec nad Nisou mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Opilá oběť?

V deset hodin večer volal na linku 156 zcela jasně opilý muž a hlásil, že jeho kamaráda někdo u večerky v ulici Nová Pasířská nejspíš okradl. Ale co domnělý zloděj vzal a jak to provedl, to telefonující nevěděl.

Strážníci opravdu našli u večerky uvedeného muže, také notně opilého. Tvrdil, že ho asi někdo okradl. Kdo? To neví. A co mu vzal? Také neví. Výmaz paměti byl nejspíš důsledkem více než dvou promile alkoholu v dechu. A tak strážníci muži doporučili, ať zajde ohlásit krádež druhý den na obvodní oddělení Policie ČR v ulici 5. května, jakmile vystřízliví. Dotyčný pokýval hlavou na souhlas a odešel.

