Před několika dny policisté přijali anonymní oznámení o vozidlu Citroen Berlingo, které je v celostátním pátrání a řidič s ním jede ve směru od Liberce do Jablonce nad Nisou a směřuje do ulice Liberecká. Policisté ihned vyrazili do míst, kudy mělo vozidlo jet.

Spatřili ho před kruhovým objezdem s ulicí Tovární. V osobě řidiče díky osobní znalosti poznali muže v celostátním pátrání, na kterého byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté za použití světelného a zvukového výstražného znamení začali uvedené vozidlo pronásledovat, protože řidič začal ujíždět a na pokyny k zastavení nereagoval.

„Během ujíždění nebezpečně předjel kolonu vozidel stojící na červené světlo semaforu, přičemž ulomil zpětné zrcátko u stojícího vozu Škoda Octavia. Poté najel na tramvajový pás a pokračoval po něm v jízdě až do prostoru křižovatky s ulicí Na Vršku, kde narazil do zaparkovaného vozidla Škoda Fabia. V tomto okamžiku vyběhl z vozidla a dal se na útěk,“ popsala mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová.

Policisté služební auto zastavili za odstaveným Berlingem a běželi za jeho řidičem. Po několika metrech ho doběhli a to už muž zareagoval na jejich zákonné výzvy tak, že si lehl na zem a v podstatě se vzdal. Zadržený 36letý muž, který řídil odcizené vozidlo, má v současné době také Okresním soudem v Liberci vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Navíc se skutečně jednalo o osobu v pátrání. Muž nenastoupil v daném termínu do výkonu trestu odnětí svobody a byl tedy veden i v celostátním pátrání po osobách. Zadržený odmítl provedení dechové zkoušky na alkohol i provedení orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek.

Zadržený muž byl eskortován do výkonu trestu do Vazební věznice v Liberci. Kriminalisté přitom dále prověřují jeho další trestnou činnost, které se v uplynulé době měl dopouštět. Vzhledem k této skutečnosti nebylo tedy ještě zahájeno trestní stíhání.

Mohlo by se vám líbit: Recidivista ohrožoval při honičce s policisty životy na silnici