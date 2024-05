Jablonečtí strážníci měli rušný víkend: nejprve zpacifikovali agresivního zloděje v obchodě a o dva dny později zadrželi opilého řidiče po nehodě.

V pátek 3. května odpoledne volal okrskáři Městské policie Jablonec nad Nisou (MP) ze Žižkova vrchu majitel obchodu nedaleko konečné tramvaje. Vzrušeně oznamoval, že má v obchodě agresivního zloděje.

Okrskář, který právě obcházel svou lokalitu, byl nedaleko, na pomoc zavolal ještě hlídku a sešli se u obchodu. Hned u vchodu zastihli křičícího muže. Legitimovat se nechtěl, opakoval, že nic neudělal, všechno zaplatil. Navzdory varování se neustále přibližoval k okrskáři, nedal si říct, a tak skončil na zemi s pouty na rukou.

Majitel obchodu poté popsal, jak viděl zloděje dávat si do kapsy růžové plastové pouzdro s tužkou a kružítkem a malý plastový hrnek, vše tak za stovku. Pokladní jej vyzvala, aby ukázal obsah kapes. „Ukradené zboží ukázal, ale platit nechtěl. Naopak se rozčileně začal sápat po pokladně i samotné pokladní. To mu znemožnil majitel, který jej vyvedl ze dveří a přivolal městskou policii. Kromě svědka krádež zaznamenala i kamera v obchodě,“ doplnil ředitel MP Jablonec n. N. Michal Švarc.

NABOURAL DO ZASTÁVKY

V neděli 5. května časně ráno kontrolovala hlídka městské policie ulici Palackého a zastavila ji dvojice mužů s tím, že v ulici U Kostela je černý Volkswagen, který naboural do autobusové zastávky. Řidič je zjevně opilý, mluví nesrozumitelně a je z něj cítit alkohol.

Strážníci skutečně v ulici U Kostela našli černý Volkswagen, kterému se ještě kouřilo z kapoty a byl cítit zápach spáleného spojkového obložení. Z vozu v tu chvíli vystupovala žena a od volantu muž ve světle modré mikině. Ten potvrdil, že je řidičem vozu, a souhlasil s dechovou zkouškou a přístroj naměřil 2,26 promile. „Nesnažil se utéct, podepsal protokol, potácel se a špatně artikuloval. Bez námitek nastoupil do vozu strážníků, aby ho převezli na obvodní oddělení policie. Během jízdy minuli u okružní křižovatky u kapličky sražený díl ochranného zábradlí,“ popsal ředitel MP Jablonec n. N.

Pravdu o jízdě vydal kamerový záznam. Podle něj černý Volkswagen s mužem ve světle modré mikině za volantem 10 minut po třetí hodině ráno projížděl okružní křižovatkou ve Mšeně, na výjezdu narazil do posledního pole zábradlí, srazil jej a ujel. O šest minut později v ulici Palackého najel do protisměru na přechodu pro chodce u zastávky MHD a pokračoval do ulice U Kostela.

