V Jablonci nad Nisou zasahovali strážníci a policisté po oznámení o střelbě v centru města. Svědci popsali muže, který střílel z plynové pistole.

Ve čtvrtek 9. května po půl deváté večer volala na tísňovou linku Městské policie Jablonec n. N. (MP) žena z Liberecké ulice. Oznámila, že na terase podniku OYA Fastfood vidí zhruba 35letého muže, který opakovaně vystřelil do vzduchu z krátké střelné zbraně. Zbraň určit neuměla, ale muže popsala dobře.

Operátor se okamžitě spojil s policisty a na udané místo poslal dvě hlídky strážníků, kteří dle popisu oznamovatelky našli na terase podniku sedět muže v šedé mikině a růžových šortkách ještě s kamarádem. Přítomni už byli i policisté.

„Strážníci na žádost policistek oba muže prohledali, zda jsou ozbrojení. Pánové u sebe zbraň neměli, ale pod stolem, kde podezřelí seděli, našli strážníci dvě vystřelené nábojnice a třetí byla v trávě při vstupu na zahrádku bistra,“ popsal situaci ředitel MP Jablonec n. N. Michal Švarc.

Deset minut po prvním oznámení volala na tísňovou linku další žena ve stejné věci. „Uvedla, že nejprve slyšela pět výstřelů a později ještě další dva. Kdo konkrétně a z jaké zbraně střílel, však nevěděla. Celou událost neviděla, pouze slyšela,“ doplnil Švarc.

Zcela jistě však viděla muže ve žluté reflexní vestě, který cosi ukládal do kufříku u stolku, kde seděl s mužem v šedé mikině. Domnívala se, že to, co ukládal, mohla být střelná zbraň. Podle jejích slov kufřík po střelbě muž v reflexní vestě odnesl do podniku a údajně jej uložil za barový pult u dveří - to viděla, protože v tu chvíli byla poblíž.

Operační předal okamžitě nové informace strážníkům a policistům na místě, kteří začali ihned konat. Kufřík byl skutečně za barem a v něm plynová pistole. Nález zajistili policisté, kteří celou věc nadále šetří.

