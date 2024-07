Kriminalisté a vězeňská služba odhalili tři organizované skupiny, které pašovaly drogy a mobilní telefony do jablonecké Věznice Rýnovice. Díky spolupráci s jedním z vězňů se podařilo rozkrýt rozsáhlou síť pašeráků, včetně rodinných příslušníků odsouzených. Nyní hrozí obviněným až deset let vězení.

Čtyři mobilní telefony, SIM karty, drogy. Kriminalisté a příslušníci vězeňské služby odhalili několik organizovaných skupin, které se zabývaly pronesením drog do Věznice Rýnovice i jejich následnou distribucí.

Příběh trval několik měsíců. Brzy na jaře oslovil jeden z odsouzených ředitele věznice Petra Veselého s tím, že chce spolupracovat v odhalování trestné činnosti, která probíhá mezi vězni. „Pro sebe nechtěl žádné úlevy. Byl prostě jedním z většiny vězňů, kterým vadilo, co se kolem nich děje,“ přiblížil Veselý.

Díky super utajené koordinaci se spolupracujícím vězněm, Vězeňské služby a krajských kriminalistů se podařilo rozkrýt činnost hned tří větších skupin, které pašovali do věznice mobilní telefony a omamné látky.

„Vyšetřování ve věznici není nic neobvyklého, celý tento případ ale byl výjimečný. Nepamatuji se, že bychom za posledních dvacet let, co sloužím, v Libereckém kraji rozpletli hned několik takto rozsáhlých případů,“ poznamenal ředitel územního odboru Policie ČR Jablonec nad Nisou Pavel Langr. Nejprve to ale tak nevypadalo. V prvopočátku se totiž jednalo o nepříliš velké množství zajištěných drog. Výsledkem náročné práce bylo ale po několika měsících odhalení organizovaných skupin.

close info Zdroj: vscr.cz zoom_in Pokus o propašování drogy v botě návštěvníka věznice.

Ta nejpočetnější měla devět členů, dnes již devět obviněných, ze kterých čtyři byli v době páchání trestné činnosti ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Rýnovice. Impulzem k vyšetřování byl okamžik, kdy se jeden z odsouzených, vracel do věznice z povolené vycházky. Tehdy příslušníci vězeňské služby při osobní prohlídce a následném lékařském vyšetření zjistili, že se snažil do střeženého prostoru pronést čtyři balíčky s celkovým obsahem 21,4 gramu konopí, 6,73 gramu metamfetaminu (pervitinu) a 14 tablet s buprenorfinem. „Dalším členem této skupiny byl například i odsouzený, nyní také již obviněný, u kterého při osobní prohlídce před dálkovou eskortou do jiné věznice příslušníci vězeňské služby nalezli v cestovní taštičce s hygienickými potřebami i mobilní telefon se SIM kartou a náhradní baterií,“ doplnila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. Následně kriminalisté v úzké spolupráci s příslušníky vězeňské služby odhalili celou organizovanou skupinu již zmíněných devíti osob.

Druhá organizovaná skupina měla pět členů, z nich kromě odsouzeného ve výkonu trestu jsou tři obvinění jeho rodinní příslušníci. Celou skupinu organizoval odsouzený a neváhal do činnosti zapojit i svoji matku, sestru a přítelkyni. Impulsem k zahájení úkonů trestního řízení v tomto případě bylo monitorování hovorů odsouzeného s dalšími členy skupiny prostřednictvím nelegálně držených mobilních telefonů. „Poté samozřejmě následovala důkladná prohlídka místnosti obviněného odsouzeného, při které byl nalezen mobilní telefon a osobní prohlídka, kdy u něj byla nalezena dvě psaníčka s obsahem rostlinné látky a zbytků bílé krystalické látky. Tyto psaníčka měl uložena v pouzdře ještě se SIM kartou,“ popsal kriminalista Marek Přichystal.

close info Zdroj: vscr.cz zoom_in Nalezené drogy v díře mezi stěnou a podlahou cely.

Odhalení třetí organizované skupiny předcházela důkladná osobní prohlídka a lékařské vyšetření jednoho odsouzeného, který se snažil z nestřeženého pracoviště v konečníku přenést do střeženého prostoru věznice balíček s pervitinem. A opět kriminalisté ve spolupráci příslušníky vězeňské služby odhalili organizovanou skupinu zabývající se doručováním omamných a psychotropních látek do věznice. Tentokrát se jednalo o čtyři osoby, z nichž tři byly v době páchání skutků ve výkonu trestu odnětí svobody.

Do uvedených třech organizovaných skupin bylo zapojeno osm odsouzených, kteří jsou nyní již obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Nyní jim tak v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

Stejně mohou být potrestáni i zbylí obvinění, kteří byli členy těchto skupin, i když v té době nebyli ve výkonu trestu odnětí svobody. Ti jsou nyní na svobodě stíhání jako obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

close info Zdroj: vscr.cz zoom_in Omamné látky vkládali obvinění i do časopisů.

Pátrání za dmi věznice ale přineslo i další odhalené případy. Jednomu odsouzenému přítel opakovaně zasílal do věznice zásilky s obsahem omamné a psychotropní látky. „V jejich korespondenci příslušníci vězeňské služby například zachytili propisovací tužky a spodní prádlo, ve kterých byly drogy zajištěny,“ popsal vedoucí oddělení prevenzce a stížností Věznice Rýnovice Roman Šípek.

Policie již podala v tomto případě státnímu zástupci návrh na podání obžaloby u obou obviněných, kteří se uvedených skutků dopustili i přesto, že za takové činy byli v uplynulých třech letech soudem pravomocně odsouzeni. Vzhledem k této skutečnosti nyní oběma hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

A ještě na jeden starší případ vzpomněl Roman Šípek. Stal se v době platnosti opatření proti šíření covid-19. „Do věznice začaly docházet desítky a desítky ping pongových pálek. Aby to jakože nebylo podezřelé, vězni nám oznámili, že budou pořádat ping pongový turnaj. Ale to množství bylo velké a podařilo se nám odhalit, že do rukojetí některých pálek byla vydlabána schránka, do které byly vloženy sáčky s pervitinem.“

