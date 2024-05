Přes soudní zákaz pobytu v Jilemnici se 37letá žena z Semilska nechala opět zlákat městem a porušila nařízení. Následky jejího nezodpovědného chování pod vlivem alkoholu si vyžádaly policejní zásah a soudní trest.

žena i přes zákaz pobytu opět popíjela v Jilemnici. Ilustrační snímek. | Foto: ČTK

Jilemnice přitahuje 37letou ženu ze Semilska jako magnet. Aktuálně je to pro ni problém, protože jí Okresní soud v Semilech v lednu loňského roku pravomocně zakázal na dobu 30 měsíců pobyt v tomto městě s výjimkou návštěv zdravotnického zařízení nebo úřadů. „Soudnímu rozhodnutí o zákazu pobytu na území města Jilemnice předcházelo její dlouhodobé nepatřičné chování na veřejnosti, a to vždy pod vlivem alkoholu. Když byla v ráži, vulgárně pokřikovala na kolemjdoucí na ulici, strkala do nich a také se chtěla prát se zakročujícími strážníky nebo policisty,“ popsala mluvčí krajské policie Ivana Baláková.

Rejstřík prohřešků uvedené ženy obsahuje nejenom přestupky proti občanskému soužití, ale také opakované násilí proti úřední osobě a krádeže.

Sedm let vězení pro mladíka z Jablonce. Ubodal dědu a pobodal strýce

Nařízení soudu nebrala vážně a v květnu letošního roku se i přes zákaz přijela do Jilemnice dokonce dvakrát povyrazit tak, jak to umí. Nejprve se opila a potom obtěžovala lidi. „V neděli v podvečer nás na ni místní občané prostřednictvím tísňové linky upozornili a naše hlídka ji zadržela a umístila do policejní cely,“ popsala Baláková.

Následující den si žena převzala usnesení o zahájení trestního stíhání pro maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ve zkráceném přípravném řízení ji policisté eskortovali před soudce, který ji potrestal 120 hodinami veřejně prospěšných prací a propustil ji na svobodu.

