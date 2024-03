Jablonecký magistrát se ostře vymezil proti výzvám k užití násilí jako odplatě za další napadení dětí v centru města partou agresorů.

Mladiství násilníci opět útočili v ulicích Jablonce nad Nisou. Ve čtvrtek minulého týdne byla ohrožována skupinka dětí na Horním náměstí. „Postupně je obkličovali mladiství, chtěli po nich peníze jinak je zbijou. Kluci neváhali, zaběhli do cukrárny na Horním náměstí a poprosili prodavačku, jestli mohou přečkat než přijede policie,“ popsala incident matka jednoho z napadených.

Do cukrárny parta vyhrožujících vyslala dívku která chlapcům předala vzkaz, aby dali dohromady 500 korun jako výkupné, jinak že si na ně počkají. Po nějaké době skupinka agresorů odešla.

„Napadení se zachovali příkladně, dostavili se na služebnu městské policie, kde incident bezprostředně nahlásili. Operační důstojník útočníky prostřednictvím městského kamerového systému našel, strážníci je zadrželi a převezli na služebnu policie. Tam s agresory policie zahájila šetření, které v současné době probíhá,“ sdělil primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele.

Vedení jabloneckého magistrátu se ale nelíbí fakt, že zveřejnění incidentu matkou jednoho z napadených na facebookové stránce "Jablonec – město bez násilí" navzdory názvu podnítilo výzvy k násilí. „Na síti se rozpoutala debata, kde některé komentáře, zvláště komentáře správce stránky, tvrdí, že magistrát ani policejní složky nekonají a že je třeba si zjednat spravedlnost vlastními prostředky, tedy i za použití násilí. Chtěl bych se proti podobným nařčením ostře ohradit,“ důrazně promluvil primátor.

„Jak strážníci městské policie, tak město, státní policie a soud konají v mezích platných zákonů. Naopak bych chtěl pochválit skupinu napadených dětí, že se zachovaly správně. Vyhledaly nejprve pomoc v místě, kde je větší skupina lidí, a pak vše přišly ohlásit přímo na služebnu městské policie. Protože se dostavily bezprostředně poté, co se vše stalo, bylo možné rychle útočníky dohledat, zadržet a předat policii. Jedině toto je správná cesta. Pokud každý podobný čin bude ihned nahlášený a budou k dispozici také svědci, je možné ve věci konat. Nenávistné diskuze na sociálních sítích nic neřeší. Naopak, jen zbytečně přilévají olej do ohně,“ doplnil primátor.

Problém se skupinkami agresivních mladistvých, kteří napadali v ulicích města své vrstevníky, ale i starší obyvatele, vygradoval v květnu loňského roku. Tehdy na problém upozornil Jiří Pešat, otec jednoho z napadených a správce stránky "Jablonec - město proti násilí", na celou věc upozornil a podal trestní oznámení. Jako důkaz sloužila videa, která si agresoři natáčeli a umisťovali na sociální sítě. Rány pěstí, kopance, pronásledování v ulicích města. U autobusového nádraží, ve Mšeně i v centru města. Policie vše prošetřila, vzhledem k věku účastníků trestního řízení pak ale neposkytovala žádné další informace. I jednání soudů pro mladistvé byla ze zákona neveřejná.

Obviněno bylo nakonec 19 agresorů, každý dostal tresty v podobě veřejně prospěšných prací mezi 10 a 20 hodinami. „Nezletilým jsou ukládány výchovné povinnosti vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost určitého druhu, případně se podrobit ve svém volném čase programu sociálního výcviku,“ vysvětlil státní zástupce Radim Kadlček.

Výše trestu však sklidila silnou kritiku. „Tyto tresty s ohledem na společenskou nebezpečnost činu a z hlediska prevence a spravedlností jsou skutečně neadekvátně měkké. Naopak bych řekl, že mají opačný účinek. Za naprosto nepřijatelné, násilné a trestné chování nezletilý dostane trest v podobě nějakého úklidu. Oběti jejich chování mohou mít následky třeba i po cely život, minimálně v podobě velmi nepříjemné vzpomínky a poté také pocitu obrovské nespravedlnosti,“ poznamenal další člen aktivity Petr Chrpa.

Podle zákona může být mladistvý, tedy člověk ve věku od 15 do 18 let, potrestán soudem stejně jako dospělý, ale pro mladistvé platí snížená trestní sazba. Nezletilé děti do 15 let trestně odpovědné nejsou, ale mohou jim být uloženy povinnosti.

V loňském roce podle státního zástupce Kadlčka počet nezletilých před soudem v Jablonci stoupl. „V roce 2023 bylo podáno soudu 19 návrhů, o všech už bylo soudem rozhodnuto, z toho osm rozhodnutí už nabylo právní moci. Lze konstatovat nárůst návrhové činnosti státního zastupitelství,“ doplnil Kadlček.

Podle vedení magistrátu se bezpečnostní situace v ulicích Jablonce nad Nisou viditelně zlepšila. „Bezprostředně po schůzce s komunitou občanů, která založila i profil na sociálních sítích "Jablonec – bezpečné město", jsme vytvořili kampaň proti lhostejnému přihlížení páchanému násilí na komkoli nazvanou Nemlčíš – zachráníš! Odezva na ni byla kladná a přínosná. Není třeba, aby se lidé zapojovali do boje proti násilí fyzicky, stačí, když vezmou telefon a vše nahlásí na dispečink městské policie,“ připomněl primátor Miloš Vele.

K boji proti agresivitě dětí se připojila také městská policie. Zvýšil se výkon hlídek strážníků ve vytipovaných lokalitách, jako jsou Tyršův park, hřiště v ulici Nová Pasířská, park u Muzea skla a bižuterie, autobusové nádraží, OD Central, schodiště v ulici Budovatelů, vnitroblok ulic Liberecká, lokalita ulice Na Vršku, u OC Kaufland v ulici U Kostela, u jablonecké přehrady, hřiště F. L. Čelakovského a na dalších místech.

„Denně strážníci provedou minimálně osm až deset kontrol. Navíc se vytipovaným lokalitám věnují strážníci okrskáři v rámci svého výkonu služby a asistenti prevence kriminality,“ dodal manažer prevence kriminality městské policie Jablonec n. Nisou Tomáš Svačina. Kromě jiného společně s Policií ČR strážníci minimálně dvakrát v měsíci pořádají bezpečnostní akci zaměřenou na neorganizovanou mládež a děti.

