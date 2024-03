Dvaašedesátiletého muže „honily“ chutě a zatoužil po srnčím mase. Rozhodl se, že se inspiruje způsoby předků a místo návštěvy řeznictví či obchodu s potravinami si ho uloví. Jeho pokusy, které se vyznačovaly krutostí, skončily policejním stíháním a nyní mu hrozí vězení až na pět let.

Zhruba od loňského podzimu se k mysliveckému hospodáři začaly dostávat zprávy, že se na území obce Vysoké nad Jizerou pohybuje pytlačící osoba, která klade nástrahy ve formě smyček z drátů. V jedné takovéto nástraze uvízla srna, kterou se podařilo zachránit. Členové mysliveckého spolku se zaměřili na častější kontrolu dané lokality, aby počíhali na „škodnou“. „Ve druhé polovině prosince loňského roku přijali policisté na Semilsku oznámení o možném pytláctví. Upozornili je na to místní myslivci, kteří narazili nejen na pytlácká oka, ale i srnku, která se do jedné z pastí chytila,“ řekla krajská mluvčí policie Klára Jeníčková.

Srna byla v pasti uvězněna delší dobu, jelikož měla zraněný krk od drátu, do kterého byla zamotána. Druhé oko drátu bylo připevněno ke kmeni keře. Srnka už neměla sílu a v utažené smyčce se dusila a sípala. Myslivci ji z pasti vyprostili a pustili na svobodu a během prohlídky okolí našli nastražené tři kusy pytláckých ok. „Tato metoda, jak sami myslivci uvádějí, je velmi krutá. Zvěř je totiž chycena do drátěného oka, kterým si při své snaze vyprostit se způsobuje krvavá zranění a utahování smyčky, čímž dochází k trýznivému uhynutí ve velkém stresu,“ zdůraznila Jeníčková.

Společně s myslivci se policistům podařilo pachatele dopadnout, ke svému činu nakonec přiznal. Uvedl, že dostal chuť na srnčí maso. „Důsledky svého jednání včetně trýznivého úhynu zvířete už nedomyslel. Semilští kriminalisté zahájili mužovo trestní stíhán a za pytláctví mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let,“ dodala Jeníčková.

Ročně policie eviduje v Libereckém kraji zhruba 3 případy pytláctví. Jedná se nejen o doma vyrobené nástrahy, ale také o neoprávněné lovení zvěře, a to i v období jejich hájení.

