Ve středu 7. srpna kolem půl šesté večer projížděl 28letý řidič od obchodu Lidl směrem ke kruhovému objezdu na silnici I/14 v Tanvaldu, když mu do auta vlétla vosa. Ve svém voze značky Seat Leon se vehementně snažil vosu odehnat, jenže o to víc vosa na řidiče útočila. Kvůli těmto manévrům se nedokázal plně soustředit na řízení a naboural do auta značky Tatra jedoucí před ním. Způsobil tak škodu v částce 40 tisíc korun.

„V autě spolu s ním cestovali ještě dva lidé. Všechny pasažéry seatu po nehodě ošetřila na místě zdravotnická záchranná služba, jejich hospitalizace nebyla nutná. Dechová zkouška u obou řidičů prokázala, že pod vlivem alkoholu nebyli," uvedla Ivana Baláková Liberecké policie Ivana Baláková.