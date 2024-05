Uložený trest je přísný, ale nikoliv nepřiměřený. „Obžalovaný spáchal čin vůči osobě blízké a vysokého věku, navíc v jejím bytě, kde by každá osoba měla požívat jistotu zvýšené osobní ochrany a bezpečí," uvedl pro ČTK předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Bezohledné vytrhání zubů zavražděné pětasedmdesátileté seniorky podle něj dokládá míru narušení Pávovy osobnosti.

"Je fakt, že to, co jsem udělal, nejde omluvit, nedá se to vzít zpátky. Ale nesouhlasím s tím, jaký trest mi soud dal. Pohádali jsme se, nebyl tam zištný motiv. Věděl jsem, že peníze jsou v ložnici, nešel jsem tam pro ně," řekl odvolacímu senátu Páv.