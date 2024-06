V Železném Brodě došlo minulý týden k přepadení 84leté seniorky. Čtyřicetiletý muž ji napadl u vlakového nádraží a požadoval peníze pod hrozbou vzduchovou pistolí. Policisté podezřelého rychle zadrželi a zajistili důkazy. Nyní mu hrozí až deset let vězení.

Muž na seniorku vytáhl tuto vzduchovou pistoli se slovy, ať mu vydá peníze, nebo ji zastřelí. | Foto: Policie ČR

Minulý týden ve čtvrtek 13. června odpoledne přepadl čtyřicetiletý muž 84letou seniorku u vlakového nádraží v Železném Brodě. Na místo okamžitě vyjeli policisté. Napadená žena jim sdělila, co se stalo, a také popis pachatele. Železnobrodští policisté se ihned vydali propátrat místo činu a jeho okolí, především vlakové nádraží.

Před objektem bývalého skladu spatřili muže, který před nimi začal utíkat, a přitom zahodil něco do křoví. Policistům se podařilo podezřelého muže zadržet a celý případ objasnit asi do 15 minut. Na místě policisté také zajistili věc, kterou muž během útěku odhodil. „Jednalo se o vzduchovou pistoli značky Record,“ popsala mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. Policisté muži naměřili hodnotu alkoholu 1,41 promile. Následující den již komisař zahájil jeho trestní stíhání jako obviněného ze spáchání zločinu loupež.

A jak se celý případ udál? V ulici Nádražní na chodníku přistoupil muž k seniorce jdoucí s holí a požadoval po ní peníze. Po její odpovědi, že mu žádné peníze nedá, vytáhl vzduchovou pistoli se slovy, ať mu vydá peníze nebo ji zastřelí.

„Seniorka na to ovšem reagovala tím, že mu zopakovala, že mu žádné peníze nedá, a začala před ním šermovat holí. Obviněný přistoupil ještě blíže a udeřil ji loktem do tváře. Statečná žena tento úder ustála, otočila se směrem od vlakového nádraží a vydala se do nejbližšího obchodu požádat o pomoc. Obviněný následně utekl opačným směrem,“ popsala Sochorová. Napadená seniorka nemusela po útoku obviněného vyhledat lékařské ošetření a ani ji nevznikla žádná škoda na majetku.

Komisař v rámci vyšetřování podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí obviněného do vazby. Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou akceptoval a obviněného do vazby poslal.

Obviněný totiž v páchání trestné činnosti není žádným nováčkem. V minulosti byl již soudy jedenáctkrát pravomocně odsouzen – v jednom případě se jednalo i o loupež a v ostatních o majetkovou trestnou činnost. Nyní mu za spáchání loupeže hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

