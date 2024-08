V sobotu 3. srpna kolem 10. ranní hodinou zaparkoval 31letý muž svoje osobní vozidlo tovární značky Dacia Logan na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou před vstupem do umělecké školy. Po té, co vystoupil z auta, měl tolik naspěch, že zapomněl vůz zamknout. Této situace bez rozmýšlení využil zloděj, který si z odemčeného vozu odnesl batoh pohozený na sedačce.

„Oznamovatel v něm měl veškeré osobní doklady a také peněženku se třemi platebními kartami. Než je stačil zablokovat, zaplatil s nimi pachatel dva nákupy do pěti set korun, o čemž mu do internetového bankovnictví v mobilním telefonu přišla zpráva," sdělila mluvčí policie Libereckého kraje Ivana Baláková. Majitel vozu a odcizených věcí se o činu dozvěděl zhruba hodinu po té, co auto opustil. Majiteli vznikla škoda za bezmála 7 tisíc korun.

„Pokud se nám ho podaří dopadnout, bude se před soudem zodpovídat z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za to se může dostat do vězení až na 2 roky," doplnila Baláková.

