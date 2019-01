Sychrov - Sychrovský zámek láká turisty na zvětšenou kopii betlému Rohanů v životní velikosti

V zámeckém depozitáři je léta opatrován původní sychrovský betlém, který pro šlechtickou rodinu Rohanů zhotovil sochař Josef Záchuňský z Husy na počátku 20. století. Návštěvníci ho mohou vidět zřídka, protože patří mezi historicky a umělecky vzácný mobiliář zámku. Památkář Josef Baumgartner proto přišel s nápadem na venkovní betlém, který by byl zvětšenou kopií toho původního a potěšil návštěvníky, kteří nechtějí v zimě na prohlídku zámku.

„Oslovili jsme nábytkářské učiliště a Střední školu tvorby a designu nábytku v Liberci, kde mají šikovné truhláře, aby nám pomohli," říká ředitel zámku Miloš Kadlec.

„Hned jsme na to kývli, nabídku na zhotovení betlému jsme ještě neměli, byla to výzva," usmívá se ředitel školy Václav Tichý. „Zprvu to ale bylo hodně o papírování, nenapadlo by mě, kolik žádostí a povolení je zapotřebí k tomu, abychom nakoupili materiál a mohli kopii betlému udělat. Všechno jsme museli vysoutěžit, ale povedlo se." Na výrobě repliky pracovalo 40 žáků školy, kteří se střídali podle rozvrhu. Stavba betlému sice ve školních osnovách není, ale studenti se při ní hodně naučili a na betlém se těšili.

„Není to přesná kopie betlému, spíš volná replika. U originálu jsou postavy vyřezávané, my jsme dělali ploché a pak je akademický malíř Petr Krause namaloval," popisuje učitel truhlářských prací David Belšán. „Sice na škole učíme i řezbářství, ale s betlémem jsme začali v říjnu, to bychom vůbec nestihli a také by to bylo mnohem dražší."

Vystavený betlém, který má na šířku šest a na výšku tři metry, není ještě kompletní.

„Letos jsme stihli jen ústřední motiv chléva s Josefem, Marií a Ježíškem. Postupně budeme dodělávat další figury a je možné, že jich bude nakonec víc, než kolik má originál. Rádi bychom tam přidali například postavy Tří králů a dalších koledníků. Chtěli bychom, aby betlém v budoucnu zaplnil celý roh nádvoří," vyjmenovává Kadlec.

Nový betlém je asi desetkrát větší než ten původní a k vidění bude do Tří králů. Kdo ho bude chtít porovnat s originálem, může se vydat na prohlídkový okruh zámkem. Původní betlém dominuje přijímacímu pokoji, ve kterém Rohanové tradičně slavili Štědrý den.

Vánoce RohanůRohanové žili na sychrovském panství velmi skromně. Vánoční výzdobu zámku tak tvořil pouze jeden vánoční stromek. Současná bohatá vánoční výzdoba pokojů je tak pouze lákadlem pro turisty. I vánoční dary si dávali Rohanové čistě praktické: pro děti takové, které je vedly k zájmu o domácnost a připravovaly je na budoucí kariéru, dámám pak šperk a pánům nejčastěji dýmku.