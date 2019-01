Liberec - Hity od Amy Winehouse, Whitney Houston nebo Franka Sinatry můžete slyšet na druhém ročníku BigBand Jamu, který pořádá liberecký Big´O´Band. Big band provede posluchače nejlepšími tuzemskými i zahraničními hity populární hudby.

Galakoncert BigBand Jam začíná v sobotu 12. listopadu v 19 hodin v libereckém Divadle F. X. Šaldy. Vstupenky jsou ještě k mání na pokladně divadla nebo na webových stránkách evstupenka.cz. Ceny vstupenek začínají od 200 korun.

Průřez všemi styly populární hudby

„Nehrajeme rozhodně nic usedlého, spíše populární hudbu. Náš repertoár je průřez všemi styly od rocku, funky, popu až ke swingu a tradičním skladbám big bandů,” zhodnotil repertoár liberecké kapely kapelník Marek Ottl.

Koncept BigBand Jamu měl být původně pouze jednorázovou akcí, která byla uspořádána za účelem oslavení 20 let fungování BigBandu Luboše Ottla dnešního Big’O’Bandu. „Celá akce se velmi vydařila, a tak jsme se s kapelou rozhodli ji zopakovat. Pokud se ujme, rádi bychom z ní udělali tradici a též jí do budoucna plánujeme přivést i do dalších měst. Na každý „ročník“ chceme pozvat význačné hosty,“ říká ke vzniku a k pokračování BigBand Jamu kapelník Big’O’Bandu.

Jedním z hostů, který vystoupil již v prvním ročníku, je i herec a zpěvák divadla Kalich Jan Kříž. Mnozí diváci ho znají jako hlavní postavu ze známého muzikálu Robin Hood.

„Jsem velice potěšen, že si budu moct zazpívat i podruhé. Marek Ottl připravil písně, které mám moc rád, a vytvořil jim přiléhavou aranž. Atmosféra prvního ročníku byla skvělá a přál bych si, aby se BigBand Jam konal častěji a i v dalších městech. Vždy si rád znovu zazpívám.“ říká Jan Kříž o minulém i nadcházejícím galavečeru.

Libereckou kapelu Big’O’Band, jež bude celým večerem provázet, řídí a hudbu pro ni zaranžoval syn Luboše Ottla Marek Ottl. V průběhu večera se bude křtít i nová deska kapely.

Kapela vznikla v devadesátých letech

Kapela se transformovala v 90. letech z dechovky „Liberečanka“, která byla součástí velkého dechového orchestru „Železničář“, kde se setkala většina muzikantů Liberecka. V dnešní době se Big'O'Band specializuje na plesy maturitní, firemní a jiné společenské akce, což se promítlo i do repertoáru.

Nový repertoár big bandu zahrnuje soudobou popovou i rockovou tvorbu, ale neopouští ani od tradičních bigbandových skladeb. Kapelu čítající bezmála 20 členů vedl více jak deset let Luboš Ottl, který ji v roce 2010 předal svému synovi Marku Ottlovi. Nástupem nového diktátora se kapela omladila co do repertoáru i do obsazení.

