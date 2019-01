Jablonec n. N. - Úterý 30. října: Městské divadlo Jablonec: 19.00 Řemeslníci. Hraje Švandovo divadlo Praha. Hrají: Kamil Halbich, Klára Cibulková, Robert Jašków, Zuzana Onufráková, Jaroslav Šmíd a další.

Městské divadlo Jablonec nad Nisou. | Foto: DENÍK

Černá komedie, v níž vedle syrového severského humoru vystupuje do popředí i vážné téma dnešní společnosti – hledání štěstí, často projektované do materiálního hromadění. Majetek versus duchovní hodnoty. Alice a Manfréd se pustili do rekonstrukce domu. Těch několik měsíců je naprosto vyčerpalo – finančně, fyzicky i psychicky. Naštěstí má být vše do týdne hotové. Proč ale náhle zmizely zdi, schody i řemeslníci? Alice se však svého krásného snu nehodlá vzdát za žádnou cenu.