Liberec /FOTOGALERIE, PREMIÉRA OPERY/ -Liberecké divadlo F. X. Šaldy v pátek 17. února uvede Weberovu hororovou operu s recitativy Hectora Berlioze. V hlavních rolích se představí Jiří Kubík, Anatolij Orel, Gabriela Kopperová nebo Livia Obručnik – Vénosová.

Hned dvěma výjimečnými přívlastky se pyšní nový titul liberecké opery Divadla F. X. Šaldy – Čarostřelec. Divadlo ho uvede v pátek 17. února v 19 hodin.

Jako první v České republice zkouší liberecká opera Weberovo dílo v úpravě Hectora Berlioze. Tento francouzský skladatel, Weberův mladší současník, Čarostřelce obdivoval a propagoval. Druhá výjimečnost opery spočívá v režisérovi inscenace. Již dlouhou dobu nerežíroval v Liberci zahraniční operní režisér.

„Právě u německé klasiky se ředitel divadla Martin Otava a šéf opery Martin Doubravský rozhodli pozvat německy mluvícího režiséra. Je jím Werner Pichler, rakouský režisér, který má na kontě nespočet inscenací v divadlech po celém Německu,“ odůvodňuje výběr zahraničního režiséra Jakub Kabeš, vedoucí marketingového oddělení Šaldova divadla.

V Německu se tato opera hraje nejvíce

Weberova hororová opera patří k nejhranějším titulům nejen v Německu. Příběh o černém myslivci, vyslanci samotného ďábla, který si za slib ulití čarovných kulí bere lidskou duši, má svůj původ v Českých zemích. Jedná se pravděpodobně o volné zpracování skutečné události – procesu, který se v roce 1710 v Domažlicích konal s místním písařem podezřelým z čarodějnictví.

Zpracování Carla Maria von Webera se stalo základním kamenem německého operního repertoáru a od doby své premiéry 18. června 1821 už z jeviště nezmizelo. Dílo často hrané, mnohokrát různě zpracované. A přesto, nebo právě proto připravuje liberecké divadlo právě tuto Weberovu inscenaci.

Opera Šaldova divadla uvede poprvé u nás Weberovo dílo v úpravě Hectora Berlioze.

„Když se v roce 1841 Opera v Paříži rozhodla dílo uvést, bylo v něm třeba provést několik změn. Z nich ta nejdůležitější se týkala původní mluvené prózy. Čarostřelec byl totiž komponován jako Singspiel, kde jsou oproti „běžné“ opeře zpívané recitativy nahrazeny mluvenou prózou, což konvence velké Pařížské Opery nedovolovaly. Berlioz proto s Weberovým souhlasem dokomponoval k Čarostřelci zpívané recitativy ve francouzštině,“ vysvětlil šéf opery Martin Doubravský.

Recitativy nedávno přeložili do němčiny

Tyto recitativy byly nedávno přeloženy do němčiny a vznikla tak německá verze Weberova Čarostřelce s recitativy. A právě tuto verzi můžete poprvé v České republice vidět v Liberci. Režisér operní inscenace Werner Pichler studoval v New Yorku a po návratu do Evropy působil nejprve v Zürichu, Klagenfurtu a Ulmu. Později se jeho hlavní scénou stalo právě divadlo v Ulmu (jeho první samostatnou režií zde byla Prodaná nevěsta), ovšem režíroval také v Rakousku, Polsku a Švédsku.

Premiéru hororové opery můžete vidět už tento pátek 17. února od 19 hodin. Druhou slavnostní premiéru uvede divadlo o den později v sobotu 18. února též od 19 hodin.