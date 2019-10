Václav Nývlt objížděl jako DJ za minulého režimu diskotéky. Vydržel dodnes.

DJ Václav Nývlt alias Jaydee Venc | Foto: archiv Václava Nývlta

Hlad po muzice a demonstrace krásy. Tak by jednoduše shrnul období po listopadu 1989 Václav Nývlt coby Jaydee Venc, který za mixážními pulty strávil více než třicet let. „Tenkrát muzika nebyla dostupná. Lidé si jí vážili, vyhledávali ji a chtěli se bavit. Dívky chodily krásně oblečené v šatech, kluci byli příjemní. Hned byl plný parket, a to až do té doby, dokud se hrálo. Dnes je to jiné. Těžké někoho zaujmout,“ vzpomíná 64letý Jaydee Venc, který hraje po zábavách a diskotékách dodnes.