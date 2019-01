Smržovka - Pestrý program a řada doprovodných akcí čeká o víkendu na návštěvníky Smržovky.

Na návštěvnosti loňského ročníku Letní slavnosti Eurion se znatelně podepsaly rozmary počasí. Program po všechny dny byl ale stejně pestrý jako každý rok. | Foto: archiv Deníku

Ke Smržovce v srpnu už sedmnáctým rokem patří Letní slavnost Eurion. Ne jinak je tomu letos. A v pátek úderem podvečerní půl šesté odstartují celou akci muzikanti a kapely zvučných jmen v Parkhotelu. Hudební festival utichne až dvě hodiny po půlnoci. K pátečnímu prologu patří i tradiční promítání v Kinoklubu od 17 hodin. Letos diváci uvidí dokumentární film o spirituální zkušenosti jedné dívky na slovenské hoře Zvirs názvem Ivetka a hora.

Mňága a Žďorp

Legenda z Valašského Meziříčí. Zhruba čtvrt století existence pod pod vedením a s texty Petra Fialy, spousta alb (především nezapomenutelný debut Made In Valmez a také aktuální Na stanici polární), to je jedna z nejpopulárnějších klubových kapel.

Garage & Tony Ducháček

Garáž patřila v osmdesátých a pod názvem Garage v devadesátých letech k nejznámějším kapelám české vlny / undergroundu. V tomto roce přišla s novou vervou vtělenou do alba Black!, černým nejen na obalu.

Andrew McCubbin and the Hope Addicts

Z Austrálie přiveze trochu melancholie. Kapela z australského Melbourne na svém evropském turné představuje své třetí album “Blue”. Hledá vlastní postupy někde mezi Nickem Cavem, Tindersticks a folkovými baladami.

Dva

Zaposlouchejte se do freakfolku, gabbaretu, zirkusu, magyar beatboxu, tanga i zvukopráce s elektřinou elektro akustické skupiny Dva tvořené manželským párem Bárou a Janem.

Čoko Voko

Adélka a Zuzka: Sme jing a jang zpívající pudřenky, jablíčko a hruštička, hrášek a lusk, cukr a bič, Nagasaki a Hirošima, podprsenka a tanga, Koranteng a Borhyová, prostě se doplňujem.

Nuck Chorris Gang

100% karate je název desky kapely, která svůj mix blues, rocku, rapu a funky věnuje Nucku Chorrisovi, člověku dokonalému, mluvícímu třemi světovými jazyky, milujícímu hudbu, poezii a bojové sporty.

Myši

Písně pro osamělé deratizátory. Písničky pro mladé i staré, které neznáte z obrazovky a přitom vás zaujmou svou poetikou, vtipem a nadhledem.

Film Ivetka a hora

Dokumentární film o spirituální zkušenosti jedné dívky na slovenské hoře Zvir. Dne 5. srpna 1990 odpoledne si tři děti ve věku 10, 11 a 7 let - Ivetka, Katka a její bratr Miťko - hrály na mýtině na hoře Zvir, na Lubovnianské vrchovině na severovýchodním Slovensku. Z okolního lesa se najednou začaly ozývat podivné zvuky, které se blížily. Děti se schovaly v blízkém seníku, ale zvuky neustávaly, naopak byly čím dál blíž, aniž bylo cokoli vidět. Strach dětí se stupňoval. Napadlo je modlit se a modlili se "Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť…". Najednou všechno ustalo a na lavičce v seníku seděla Panna Maria, viděly ji obě dívky. Doprovodila děti do vesnice. Rodiče jim vše rozmlouvali, vrátili se s dívkami zpět na to místo a ony se s Marií opět setkaly. Začaly se sem vracet, postupně i za přítomnosti mnoha poutníků, po nějakém čase se k místu přihlásila i církev. Vidění se opakovala každý měsíc až do 6. srpna 1995, místo navštívilo statisíce lidí. Hora Zvir byla v roce 2008 prohlášena za poutní místo.

Rokkajl

Světové evergreeny, folk, country, lidová hudba, rock and roll, pop pro vás hraje Zdeněk Dohelský – alt saxofon, Josef Seidl – tenor saxofon, Josef Kašpar – kytara a zpěv, Josef Macoun – tenor saxofon a Tonda Šubrt – klávesy a zpěv.

Mimuj!

Interaktivní zábavná prezentace pohybového a neverbálního divadla. Dva mimové předvedou zajímavou formou možnosti tohoto specifického druhu divadla. Zahrají několik humorných etud a jednu ve spolupráci s dětmi na místě společně vytvoří a nakonec i společně zahrají.

Představení dává možnost poznat druh umění a zároveň si ho vyzkoušet. Bavte se a naučte se bavit i druhé.



René Pyš a Mgr. Petr Liška jsou mimové, herci a autoři několika představení. Tvoří spolu již dvacet let a vystupovali v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, v Itálii, Holadsku, Německu, Švýcarsku, Řecku, Izraeli, v Číně, Koreji i ve Francii, nyní příjíždějí do Smržovky.

Irské lidové tance

Irské sestry jsou taneční skupina, která byla založena v minulém tisíciletí v Jablonci nad Nisou. Tento soubor je vrcholným pokračováním stepařského a tanečního umění vytvářeném již několik let milovníky irské hudby, klasického irského tance a irského stepu.

Souběžně s touto taneční skupinou vznikly postupem času soubory Keltský tygr ze Sedmihorek v Českém ráji a Divokej Ir, který vznikl z členské základny v Liberci.



V posledních letech se prezentují široké kulturní veřejnosti na různých společenských akcích na úrovni severočeského regionu. Nejvíce vyhledávanou akcí a zároveň přehlídkou celoroční píle je oslava svátku sv. Patrika, patrona všech Irů.

New Dixie Liberec

Kapela vznikla v roce 1995, kdy se dalo dohromady, pod vedením dnes již příležitostně hostujícího kapelníka Petra Svobody, několik vrstevníků, spoluhráčů z bigbandu liberecké ZUŠ s cílem hrát co nejlépe tradiční dixieland. A protože již v Liberci jeden "Liberecký dixileand" s dlouholetouletou a úspěšnou tradicí existoval, nové hudební těleso si dalo do názvu přívlastek "Nový".

Sestava kapely se postupně ustálila na sedmičlenném, typicky dixielandovém obsazení. V prvních letech kapela vystupovala příležitostně v místních jazzových klubech a na místních jazzových festivalech. V roce 1997 pak začala dodnes trvající spolupráce s drážďanskou Paroplavební společností a i dalšími česko německými agenturami.

Zdeněk Bradáč

Zdeněk Bradáč je mladý kouzelník a úspěšný lamač světových rekordů. Narodil se v Liberci a s kouzly začal v jedenácti letech. Později také začal žonglovat a lámat světové rekordy. V oboru žonglování, karetní manipulace a eskapologie (věda o únicích) se již desetkrát zapsal do světově proslulé Guinnessovy knihy rekordů a rekordy láme stále dál. Vystupoval v prestižních TV show jako Guinness World Records Special či Ripley's Beleive It or Not. Vytvořil rekordy jako nejdelší výdrž v žonglování poslepu, nejrychleji srovnaný balíček zamíchaných karet, nejrychlejší únik z policejních pout… Právě únikům se nyní věnuje a brzy se pokusí zlomit opět rekord na únik z pout, tentokrát však pod vodou. I když je už teď nejúspěšnějším českým lamačem Guinnessových rekordů vůbec, chce se dostat ještě dál. Chce být nejmladším člověkem, který dosáhne hranice 25 „guinnessáků“ a stát se tak pravou Guinness ikonou.



Hlavní náplní Zdenka nejsou však rekordy, ale především kouzla. Jako profesionální kouzelník pořádá vystoupení a to i v zahraničí. Kouzlil v Německu i v Číně, v Anglii levitoval V 21 letech uspořádal své první charitativní vystoupení pro děti v Jedličkově ústavu. Co uvidíme ve Smržovce? Počkejme si.

Cimbálová muzika Dušana Kotlára

"Cimbál, basa, klarinet, housle… to je základní nástrojové obsazení hudebního žánru cimbálová muzika. Každý si teď jistě představí vinný sklípek, vínko, dobrou náladu a lidové písničky.

„Pro dnešní setkání jsme z nich uvili pestrou kytičku. Věříme, že si vyberete, ta vaše písnička zazní, pohladí vás po duši a vy si ji společně s námi zazpíváte.“



Takhle vypadají úvodní slova, jimiž se cimbálová muzika svým posluchačům představuje. Na tom by nebylo nic až tak obdivuhodného, kdyby se ovšem nejednalo o těleso, které má ve svém rodném listě uveden ročník 1981 a místo narození Liberec, kraj Severočeský. Ano, právě v tomto místě, naprosto netypickém prostředí kraje pod Ještědem, dal Dušan Kotlár před 25 lety vzniknout tělesu, které si za dobu své existence vytvořilo pestrý repertoár. Před 25 lety se do myslí Liberečanů začal zapisovat moravský, slovenský a cikánský folklór v podání „lidových“ nástrojů - cimbálu, houslí, klarinetu a basy, poprvé na půdě Podještědí zazněla Padá, padá rosénka, A ja taka dzivočka, zpestřené slovenským temperamentním tancem. Za dobu své existence dosáhla cimbálová muzika takové úrovně, že si ji zvou přední české celebrity na spoluúčinkování (Dagmar Pecková, Luděk Vele), ale i ke zpestření prestižních akcí (v Jižní Korei, ve Španělsku, Německu, Polsku, Norsku…). Zpěvačka Olga Kostelencová je zároveň sólistkou prestižního tělesa tohoto žánru v České republice BROLN, s nímž natočila několik CD.

Kontakt

Tanvaldská skupina hrající od roku 1976. Uslyšíte největší hity od 70. let po současnost.

Jak se mlčí nahlas

Michal Dufek v tomto představení prostřednictvím etud všech možných žánrů hraje malé, ale vždy úsměvné příběhy, které mají náboj a zajímavou pointu. Za pomoci pantomimy představí dětem například neposlušné lvy v cirkusu nebo sám zahraje celý symfonický orchestr. Každý výstup je barvitě podkreslen hudbou, někdy se i děti účastní na jevišti jako rovnocenní partneři světoznámého mima.

Superhero Killers

… raketa mládí, skupina hrající skladby ve stylu funk/soul/all stars kapel a hrdinů pop music, která nenechá jediný sval ve vašem těle odpočinout a donutí vás vibrovat ve víru pulzujícího rytmického opojení! Hudebními vzory této početné formace z Jablonce nad Nisou jsou například kapela Tower of Power, Jamiroquai, Tom Jones, Macy Gray, Michael Jackson nebo Led Zeppelin. Přijďte i vy rozhýbat svá těla. Zpěv - Martina Bártová, basa - Martin "Stejsy" Stejskal, bicí - Jirka Jandura, alt sax - Petra Drahoňovská, tenor sax - Karel Pupík, baryton sax - Pavlína Müllerová.

Exhibice kulturistů

Jan Pokorný a Pavel Odvárko pod vedením Luďka Kováře/TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou- Svaz kulturistiky a fitness České republiky.

Footbag - show mistrů světa

Footbag je rychle se rozšiřující sport, který hrají mladí lidé po celém světě. Je často zmiňován jako „Hacky Sack“ (podle názvu produktu firmy Wham-O, Inc.). Footbag existuje jako soutěžní sport již od 70. let. Každý rok se pořádá mnoho footbagových turnajů a festivalů po celém světě.

K hraní je třeba míček (hak) sešitý z panelů látky či kůže, boty, trochu místa a alespoň dva kamarády. V kruhu si hak posíláte dokola za pomocí všech částí těla, kromě rukou, přičemž se snažíte, aby vám hak nespadl na zem. Tato varianta je stále nejpopulárnější a nejhranější variantou footbagu a je v podstatě předchůdcem freestylu. Může se také hrát přes síť, kdy se hra podobá nohejbalu.

Olympic Revival Rosomák

Skupina vznikla v říjnu 2006 spojením blanenských muzikantů, kteří již za sebou měli několik let společné práce a vydařených hudebních projektů. Myšlenka tohoto seskupení byla založena hlavně na obrovské popularitě Olympicu.

Repertoár přizpůsobili posledním koncertním standardům Olympicu a snažili se do playlistu vměstnat všechny stěžejní písně tak, aby koncert nebyl příliš dlouhý a na nic podstatného se nezapomnělo. Celkové vyznění se snaží přizpůsobit posledním živým i studiovým nahrávkám Olympicu.

Petra Janů

Petra Janů, vlastním jménem Jana Petrů (19. listopadu 1952, Praha) je česká zpěvačka populární hudby a herečka. Od roku 1972 vystupovala v Semaforu.

Od roku 1977 zpívala se skupinou Pro-rock, se kterou vydala své první album Motorest. V roce 1978 skončila ve Zlatém slavíku na druhém místě. V roce 1980 vydala album Exploduj! (až do jejího čtvrtého alba jí psal Ota Petřina téměř všechny písničky, někdy i texty) a Petra Janů se stala ojedinělou rockerkou na naší hudební scéně. V tomtéž roce natočila s plzeňskou skupinou Bumerang film Koncert. V 80. letech spolupracovala s Ondřejem Soukupem a Petrem Jandou. Vznikla komerčně velmi úspěšná alba Jedeme dál a S láskou. Petra Janů po desce Jedeme dál volně přešla z rockové hudby do vod pop-music. V roce 1987 se poprvé stala „Zlatou slavicí“. V 90. letech se objevila v několika muzikálech a začátkem nového tisíciletí se opět vrací ke spolupráci s Petrem Jandou a Otou Petřinou a vydávají album Jedeme dál II.

Jméno zpěvaček - Jany Petrů a Petry Janů: záměna křestního jména a příjmení zde byla zcela úmyslná, neboť na počátku šedesátých let již zpívala jiná poměrně známá původně jazzová a swingová zpěvačka téhož jména Jana Petrů (14. července 1938, Praha), která ale v době pěveckých začátků Petry Janů zpívala převážně lidovou či zlidovělou hudbu s různými dechovkami. Přesmyčka jmen zde byla zvolena úmyslně kvůli zamezení možné záměny dvou osob stejného jména a příjmení.

Pátek 14. srpna – Parkhotel

Na hudebním festivalu, který startuje v 17.30 hrají: Mňága a Žďorp, Garage a Tony Ducháček, Andrew McCubbin and the Hope Addicts (Autrálie), Nuck Chorris Gang, Myši, Dva, Čoko Voko. Vstupné v předprodeji 190 a na místě 220 korun.



Pátek 14. srpna – Kinoklub

Od 17.00 hodin promítají film Ivetka a hora. Pojednává o spirituální zkušenosti jedné dívky na slovenské hoře Zvir. Film získal cenu jako nejlepší český dokument 2008. Vstup volný.



Sobota 15. srpna – náměstí T. G. Masaryka – velké pódium

10.00 Rokkajl – „Vítáme vás ve Smržovce“

11.00 Mimuj! aneb Jak se dělá pohybové divadlo

12.15 Rokkajl - evergreeny

12.45 Ukázka a výuka irských lidových tanců – tanečníci: Irské sestry, Keltský tygr, Divokej Ir

13.30 New Dixie Liberec – tradiční dixieland

15.15 Zdeněk Bradáč - kouzelník a nejúspěšnější český lamač světových rekordů

16.15 Cimbálová muzika Dušana Kotlára se sólistkou Evou Kostelencovou

20.00 Taneční veselení pod širým nebem s kapelou Kontakt



Sobota 15. srpna – Kinoklub Smržovka

9.00 – 9.30 Prezentace závodníků

10.00 Start závodu v běhu Smržovská 5



Sobota 15. srpna a neděle 16. srpna – kostel sv. Archanděla Michaela

9.00 – 15.00 Prohlídka pro veřejnost, spojená s výstavou fotografií o historii a prováděných opravách



Sobota 15. srpna – Střelecký areál Loyd

(areál za benzinovou pumpou Smržovka/Nová Ves)

10.00 – 16.00 Sportovní střelecký klub mládeže Loyd

Střelecká soutěž z malorážné pušky vleže a soutěž „Vystřel si ze svého starosty“. Startovné 20 korun, pouze pro neregistrované střelce, kategorie jednotná, odměna pro pět nejlepších, vyhlášení výsledků na náměstí T. G. M. v cca 17.00



Sobota 15. srpna a neděle 16. srpna – Lesopark u Parkhotelu

11.00 – 18.00 Outdoorový program, s poplatkem (navíc obdržíte zdarma 1 vstupenku na jakoukoliv pouťovou atrakci). Visutá kláda, magistr Kelly se svými pokusy, bedničky - schody do nebe, astrologické dalekohledy, trampolína se sítí a bungee trampolína, vyfoťte se se Shrekem, lukostřelba, jízdy na koních. Jízdy k Parkhotelu a zpět koňským povozem a hasičskou „kačenou“ Tatra 603.



Neděle 16. srpna – náměstí T. G. Masaryka – velké pódium

10.00 Rokkajl – „Přejeme vám příjemnou zábavu“

11.10 Jak se mlčí nahlas – pantomima pro malé i velké

12.20 Superhero Killers - soul, funky, reggae band s nákladem ohnivých melodií a podmanivých rytmů

13.30 Exhibice – vystoupení kulturistů: Jan Pokorný a Pavel Odvárko. Footbag – show mistrů světa

14.30 Olympic revival - koncert

16.30 Petra Janů