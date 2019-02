Liberec, Děčín /FOTOGALERIE, SOUTĚŽ/ – Řadu překvapení nabídl svým návštěvníkům první koncert velkého turné Evy Urbanové a Karla Gotta poslední srpnový večer. „Bavilo mě i to, jak si oba vystoupení užívali,“ zhodnotila koncert Jana Michálková z Litoměřic.

„Po vašem bouřlivém přivítání ze mě spadla tréma,“ řekl K. Gott. „A ze mě taky,“ doplnila ho Eva Urbanová elegantní a celá rozzářená.

Děčínským zimním stadionem duněl hlasitý heavy metal s operním zpěvem, starší Gottovy hity Kávu si osladím či Přijela pouť oblékly taneční kabátek z jamajského reggae. Umělci nezapomněli ale ani na klasiku a vážnou hudbu.

Někdy ale až zbytečně sáhli oba po diskotékovém rytmu, klidnější aranžmá by neškodila. K čemu byla publiku „taková lepší diskotéka“, když stejně zůstalo sedět?



Pohledy do očí

Zpěváci si vykali. Jejich pohledy do očí byly jen součástí show, při níž děčínský primátor Raška páru děkoval za stotisícovou finanční pomoc při povodních v srpnu. Eva skvěle zpívala písně od Queen. „Jsou mojí celoživotní láskou,“ přiznala.

A Karel Gott, profesionál i po letech, se k ní přidal v hitu Queen We Will Rock You. Freddie Mercury by jistě zatleskal, ovšem i sám Gott jásal: „Takhle mě možná neznáte,“ soudil.

Slavík vtipně nazval show biokoncertem, „protože je to přírodní produkt“. Diva byla úchvatná, její písně strhující. Kde zpíval Gott naplno, musela ubrat na plynu, aby s ním srovnala krok. Vše ukazovala tři projekční plátna. Už při úvodním muzikálovém duetu Fantóm si hráli do karet, jak se na dva rovnocenné partnery na turné napříč ČR a Slovenskem sluší. Místa jejich zastávek, Budějovice, Olomouc, Liberec i Praha se mají na co těšit.



K osmdesátce

Ludmila Martínková dostala vstupenku k 80. narozeninám od snachy a vnučky. „Je to velká radost, nejlepší dárek jaký mi mohly dát,“ přiznala žena z Děčína. „Karel je ještě velice ve formě, ráda ho mám už od začátku. Jezdila jsem za ním na koncerty ještě do Slaného,“ vzpomínala fanynka. „Tuhle píseň věnujeme těm, kteří v Děčíně pomáhali po povodních,“ ohlásil Gott další skladbu, opět duet. Nezapomněl na rokenroll (Oh Maria), lidé roztleskali halu při hitu Pretty Woman.

Pří dojemné Když milenky pláčou dostal Gott první kytičky od fanynky. Když přišla po osmé hodině s květy pátá dáma, přestal jsem to počítat. Zato Slavík počítal. „Je to právě 50 let, co jsem poprvé zpíval v pražské kavárně Vltava tuto píseň,“ uvedl hit Žalu jsem se dřív jen smál.

Když po desáté hodině zněl stadionem strhující duet z repertoáru Bonnie Tyler (známe jej od Lucie Vondráčkové jako Vítr), svůdně voněla halou grilovaná kuřata. Tou dobou to drůbež měla stejně „spočítané“, jako show. Zbýval 2. přídavek – píseň skupiny ABBA Když vítěz mává nám jako duet. To už lidé tančili pod pódiem, užívali si.

Ač to Gottovi i „ujelo“, a ani Boom!Band nehrál jen bez chyb, koncert se vydařil. Kdo chce hudbu bez chyb, musí si vystačit s CD. Z něj ale málokdy prýští emoce, kterých byl ten večer plný. Jestliže tedy pořadatelé mluvili o večeru jako o generální zkoušce, mohou být spokojeni. A bez rozpaků pustit show Karla a Evy do světa.



Huban za kytku

I Míle z Děčína Mistr vlepil polibek za květiny. „Koncert byl super, pusa báječná. Eva dala show další šmrnc, hezky zpívala. Užila jsem si to, i když nakonec fotku s Karlem nemám. Ochranka nedovolila, aby nám fotograf udělal snímek při líbání,“ dodala.

SOUTĚŽ DENÍKU



Deník si pro své čtenáře přichystal soutěž o volné vstupenky na tento mimořádný koncert.



2. otázka zní:

Jaká postava tančí v bílých kamaších v textu písně Lady Carneval?



Odpovědi posílejte na e–mail redakce.liberec@denik.cz pod heslem Gott + Urbanová. Připište své telefonní číslo a adresu.

V příštím týdnu se můžete těšit na další soutěžní otázku o volné vstupenky na společný koncert!