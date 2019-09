Už tento pátek skončí dlouhodobý festival Jablonecké tóny, který běží od května. Cyklus koncertů českých i mezinárodních interpretů završí koncert hudebního souboru Musica Florea a jabloneckého dětského sboru Iuventus, gaude! na mole přehrady Mšeno.

Vystoupení by mělo být velkolepé a možná nabídne i působivý nástup na scénu. „Nechceme to ale prozrazovat. Ten, kdo dorazí v pátek na přehradu, ale zažije něco ne příliš obvyklého,“ nechtěl prozradit detaily sbormistr Tomáš Pospíšil.

Koncert připravuje sbor už od ledna. „Cílem je nabídnout dětem koncertního sboru něco víc než jen emoce ze soutěží,“ poznamenal sbormistr. „Provedení se souborem Musica Florea jsme původně plánovali jako naše vlastní vystoupení, projektu se však chytlo město, které koncert zařadilo na závěr festivalu,“ popsal Pospíšil.

V programu zazní vybrané části oratoria Mesiáš a Vodní hudba G. F. Händela. Přednese je 55 dětí sboru, umělecký doprovod zajistí soubor Musica Florea, který patří ke světové špičce v takzvané poučené interpretaci na dobové hudební nástroje. Provedení bude řídit jeho umělecký vedoucí Marek Štryncl. Akce začíná ve 20 hodin. V případě nepříznivého počasí se bude konat v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí.

Co festival Jablonecké tóny letos nabídl? Hudba zněla na Mírovém náměstí každou prázdninovou středu. 21. srpna tu vystoupil písničkář Jaroslav Hutka. Velký ohlas sklidil i koncert slabozrakého hudebníka, zpěváka a autora Martina Rouse. „V Jablonci jsem hrál poprvé. Hrálo se mi dobře a lidé byli strašně milí,“ zhodnotil atmosféru na náměstí Rous.

Čtvrteční koncerty na letní scéně Eurocentra patřily zahraničním kapelám. Konaly se v rámci už tradičního cyklu Jablonecké kulturní léto. Svoji českou premiéru si tu odbyla například chilská skupina Pascuala Ilabaca y Fauna, která svým vystoupením publikum ohromila.

Velký potlesk sklidila také haitská zpěvačka Moonlight Benjamin, která do Jablonce zamířila přímo z festivalu Colours of Ostrava. „Pro mě jedna z nejlepších kapel letošního ročníku Colours. Neuvěřitelné, že o den později byla na festivalu Jablonecké tóny zadarmo, v luxusních podmínkách, v pohodě a bez tlačenic. Poklona a díky všem, kteří do Jablonce vozí světovou muziku,“ komentoval Zbyněk Cyhelský z Prahy.

Pokud jste letos nenašli v nabídce festivalu svého favorita, nezoufejte. Městu můžete poslat své tipy, koho byste chtěli vidět příští rok. „Stále platí, že lidé mohou posílat své návrhy, kdo by mohl vystoupit na festivalu Jablonecké tóny v roce 2020,“ sdělila vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností jabloneckého magistrátu Adéla Říhová. Tipy můžete zasílat na adresu rihova@mestojablonec.cz nebo své přání sdělit prostřednictvím Facebooku Jablonecké tóny.

Musica Florea je hudební soubor, který roku 1992 založil violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Repertoár souboru sahá od hudby raného baroka přes vrcholná díla této epochy až po klasicismus. Od roku 2004, kdy Musica Florea provedla na dobové nástroje orchestrální díla A. Dvořáka, se součástí jejího repertoáru stává i hudba období romantismu.



Iuventus, gaude! je dětský pěvecký sbor při ZUŠ Jablonec nad Nisou. Za dobu své existence vyhrál celou řadu domácích i zahraničních soutěží. Největšími úspěchy jsou zlatá umístění na Olympijských hrách sborového zpěvu World Choir Games.