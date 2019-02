Jablonec nad Nisou - V muzeu je k vidění výstava o fenoménu designového nápojového skla z let 1918-2018.

Sklenice, poháry, číše různých tvarů, barev a rytí můžete v těchto dnech spatřit v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Pohled do vitrín vás přenese do dob první republiky, první světové války, komunismu, revoluce až po současnost. Výstava Dva v jednom je věnována fenoménu designového nápojového skla z let 1918-2018, v němž Česko a Slovensko stále patří mezi renomované světové výrobce.



Na výstavě si můžete prohlédnout společné i rozdílné rysy a charakteristiky českého a slovenského přístupu ke sklu, a to včetně období po roce 1993. „Je to o opravdová nádhera. Například poháry na víno vyrobené v roce 1955 jsou přímo úchvatné,“ nechala se unést návštěvnice výstavy Ilona. A není se čemu divit. Foukané křišťálové poháry mají barevné lazury a jsou malované zlatem.

Na výstavě můžete obdivovat práce osobností z první republiky, jako například Ladislava Sutnara či Ludviky Smrčkové, z období socialismu Miloše Matouška, Jozefa Staníka, Milana Meteláka či Pavla Hlavy.



Šikovné a kreativní ruce místních sklářů připomíná doba po roce 1989. Jejich fantazie si neklade žádné meze, ve vitrínách na vás čekají barevné či neonové unikáty nebo designové dekorované poháry od umělců zvučných jmen, jako jsou například Bořek Šípek, Rony Plesl, Jiří Šuhájek či Jiří Pelcl.

JABLONEC SPOJIL SÍLY S PRAHOU A SLOVENSKEM

Při přípravě výstavy Dva v jednom jablonecká státní sbírková instituce spojila své síly s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a Slovenským sklárským múzeem v Lednických Rovniach. Tato spolupráce umožnila autorům Petru Novému, Milanu Hlavešovi a Patriku Illovi připravit reprezentativní průřez českého a slovenského nápojového skla, kde nechybí jak nadčasové bestsellery, tak designové experimenty a sběratelské exkluzivity.



„Právě v oblasti nápojového skla se obě země historicky nejvýrazněji doplňovaly a ovlivňovaly. Název pak odkazuje nejen na blízké sousedství Česka a Slovenska v srdci Evropy, ale i na společný stát z let 1918-1992 při vědomí souvztažností a odlišností, jež zůstaly zachovány nehledě na společensko-politické poměry,“vysvětluje Petr Nový, proč si jako téma výstavy autoři zvolili tuto oblast a jako název sousloví Dva v jednom.

K výstavě vznikla také stejnojmenná, více než 300stránková publikace s rozsáhlým obrazovým doprovodem v českém, slovenském a anglickém jazyce. Jedná se přitom o vůbec první zpracování tématu českého a slovenského skla. „Jeho historie i současnost je nejen zajímavým kulturně-historickým tématem, ale byla pro nás i badatelskou výzvou. Jde o příběhy, které se sice prolínají, ale nikdy zcela nepropojí,“ podotkl editor knihy Petr Nový.



Výstavu Dva v jednom můžete navštívit v jabloneckém muzeu až do 14. dubna 2019. Tím ale úplně neskončí. „V příštím roce zamíří do Slovenského národního muzea v Bratislavě, kde bude prezentována v exkluzivních výstavních prostorách Bratislavského hradu,“ doplnila ředitelka Muzea skla a bižuterie Milada Valečková.