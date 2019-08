Koncertu mladého dvacetihlavého orchestru s autentickou interpretací swingu Harmcore Jazz včera přihlížely desítky lidí.

Tento band s dobovými nástroji posluchače s lehkostí přenesl do 30. a 40. let minulého století. A to přímo z Mírového náměstí v Jablonci nad Nisou, kde se koncert konal. Band pečlivě vybíral ty nejlahodnější kusy, které lidem zprostředkoval autenticky, po vzoru tehdejších mistrů s nadlidským nasazením a výrazovou upřímností.