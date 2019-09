První zářijová sobota již podesáté patřila Maloskalskému jarmarku a Dnu s eMBéčkém na Malé Skále. Většina ze stovek návštěvníků zhlédla obě akce i přes ne zrovna vydařené počasí.

Návštěvníky jarmarku čekal tradičně lákavý program a více než šedesát prodejců regionálních produktů, uměleckých i řemeslných předmětů a dobrot. Na hlavním pódiu bavil například železnobrodský gospelový sbor My Gospel, děti pobavilo Divadlo HAD s pohádkou Kohoutek, zlatý hřebíněk. V rámci jarmarku se konala i tradiční soutěž Maloskalská marmeláda a čatní 2019. Sotva skončil 10. ročník, organizátoři již vymýšlí čím vás překvapí v příští roce, co vylepší.