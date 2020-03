„Mirai Tour 2020 slibuje žánrovou pestrost a neopakovatelný zážitek. Fanoušky čeká nová show a playlist, který už jindy neuslyší,“ láká frontman Mirai Navrátil.

V sobotu 14. března dorazí Mirai do jablonckého Eurocentra. Na co se mohou fanoušci těšit?

Do Jablonce se extrémně těšíme, protože by měl být vrcholem tour minimálně z hlediska kapacity prostoru. Tím pádem bude možnost přivézt i trochu větší scénu než do ostatních měst. Celá tour by ale měla mít bezprostřednější ráz než naše haly na podzim a budeme se snažit nabídnout halovou show v klubovějším prostředí.

Už jste v Jablonci nebo okolí hráli? Vzpomenete si, čím byl třeba koncert specifický?

Přijde mi, že naše koncerty u vás v severních Čechách mají odezvu a navíc tam máme spoustu kámošů z branže, takže pro nás je to často výživný mejdan. Ať už to byla Benátská noc nebo jiné fesťáky.

Co se vám vybaví, když se řekne Jablonec nad Nisou?

Mně osobně se vybaví vítání olympioniků, co přijížděli s medailemi z olympiády Pchjongčchangu, jestli si to dobře pamatuji. Hráli jsme u vás a bylo snad mínus dvacet. Ohříváky nic nedělaly a boty jsem si po koncertě musel z nohou odklepávat kladivem.

Kde jste na probíhajícím turné hráli a kam se nejvíce těšíte?

Jsme aktuálně ve fázi posledních příprav na soustředění ve Frýdlantu nad Ostravicí a ladíme detaily kolem světel, scény, playlistu a podobně. Moc se těšíme, od podzimu máme připravených spoustu změn. Chceme, aby každá šňůra nabídla nové nápady a písničky, ať je to prostě zábavné. Těšíme se kamkoli. Baví nás hrát a baví nás, že je pro koho.