Liberecký kraj – Vítězky Miss ČR 2018 a další manekýny představily v jabloneckém Eurocentru dechberoucí modely šaty kombinované s bižuterií a šperky. Na jejich výrobě se podílelo 21 tvůrčích týmů složených z bižuterních a šperkařských firem, pěti odborných a uměleckých škol, módních návrhářů a salonů. Přehlídku Made in Jablonec 2019 poprvé moderovala nová tvář. Na přehlídkovém molu se v roli moderátorky a zpěvačky blýskla Daniela Šinkorová.

Kromě slavných návrhářů, jako jsou Petr Kalouda, Yvona Leitnerová, Iveta Řádková a Eva Robovská, se přehlídky v Jablonci účastnila také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Přehlídka Made in Jablonec Haute Couture Style bude celý rok prezentovat Jablonecko v Česku i v zahraničí. Chce tak navázat na velmi úspěšnou přehlídku Made in Jablonec 2018 - 100 let inspirace, která reprezentovala český bižuterní průmysl v Astaně, Jekatěrinburgu, Drážďanech a v Kataru. Všude se setkala s mimořádným zájmem a pomáhá získávat nové obchodní kontakty. „Letos si klademe za cíl přehlídku představit v Japonsku a Jižní Korei,“ řekl předseda Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.

Proklikejte si fotky z předchozích ročníků: