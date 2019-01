Liberecký kraj – Dámy ve slušivých róbách, pánové v dokonale padnoucích oblecích, cinkání skleniček, třpyt a lesk a noblesní atmosféra. Vítejte na společenské události slavnostní povahy, jež označení ples nese. Zatímco v minulosti se jednalo o výsadu šlechtického stavu, v dnešní době se z každé dívky může stát okouzlující princezna a z každého jinocha švarný princ.

A co by to bylo za ples bez hudby? Hudební plesovou stálicí v Libereckém kraji se stalo 30členné těleso Big’O’Band. „Letos poprvé hrajeme jen to, co chceme, a tam, kde je nám dobře. To beru jako největší úspěch,“ svěřil se kapelník Marek Ottl.

Na plesech zní velmi často hudba právě ve vašem podání. Čím si to vysvětlujete?

Jsme profíci, a to nemyslím nikterak nafoukaně nebo povýšeně. Jestli něco umíme, tak je to produkce a profi přístup na plesech a vystoupeních. Na všem jsme schopní se domluvit a umíme improvizovat. Ale hlavně nás baví hrát, a to lidé prostě poznají.

Nedávno jste hráli na Divadelním plese a plese České Lípy, kde si s vámi zazpívali i Leona Machálková či Daniel Hůlka. Kdo s vámi ještě bude vystupovat?

Ani Leona, ani Dan s námi nezpívali, jen vystupovali na stejném plese a je vina produkce plesu, že nás nespojila. Já jsem to dlouhá léta dělal tak, že jsem jim volal sám, ale to už je minulost. Umíme to a rádi to uděláme, ale něco musí udělat pořadatelé sami. Na Hejtmanském plese vystoupíme se 4tetem Jiřího Korna, na to se moc těšíme a snad si s námi někdo z kluků i zazpívá. Uvidíme…

Je na hudební scéně někdo, s kým byste chtěli spolupracovat?

Ono nám těch lidí moc nezbývá. Za top spolupráci bych rád vzpomněl na Davida Kollera, Ewu Farnou, Marka Ztraceného a Dana Bártu. To jsou muzikanti tělem a duší, ale hlavně i přístupem. Já chci ale prosazovat svoje lidi a svoje zpěvačky. Ti jsou nejlepší a akorát nemají čas hrát v Ordinaci.

Na jakých plesech budete ještě vystupovat? A oslovují vás produkce samy, nebo plesy aktivně vyhledáváte?

Letošní rok se je ideálním. Neoslovujeme už roky nikoho, ale letos poprvé hrajeme jenom to, co chceme, a tam, kde je nám dobře. To beru jako největší úspěch plesové sezony. Budeme se starat o hudební doprovod například na Hejtmanském plese, Plese města Semily, Plese Severáčku či Plese Jablotronu.

Vnímáte rozdíl mezi vystupováním na plese a odehráním „vlastního“ koncertu například na náměstí či v divadle?

Jsou to úplně jiné disciplíny se stejným výsledkem. Lidé musí být nadšení a musí odcházet úplně vycucnutí a zároveň maximálně nabití.

Máte jednotný playlist, nebo písně střídáte ples od plesu?

Playlist změním klidně uprostřed koncertu a na plesech hrajeme vždy podle lidí. Nikdy to není dogmaticky předepsané a playlist kolikrát dělám v den koncertu. Má to velký podíl na úspěchu.

Mají plesy specifickou atmosféru?

Pro nás asi ne. Lidi se baví, a pokud ne, tak je něco špatně z jakékoli strany. Naším úkolem je návštěvníky roztancovat. A když vidíte na jejich tvářích, že si připadají jako na koncertu, tak je to ta nejlepší atmosféra.

Stal se pro vás nějaký ples srdeční záležitostí?

Těch, ke kterým máme nějakou fixaci, je víc. Vlastně skoro všechny. Je to tím, že si opravdu vybíráme, a tím pádem se to pouto vytvoří.

Jak byste zhodnotil loňský rok?

Rok 2018 byl pro nás těžký, ale o to úspěšnější. Poté, co jsme absolvovali 30 plesů od ledna do dubna, jsme se rozhodli, že složíme poklonu Michaelu Jacksonovi, který by se loni dožil 60 let. Vznikl tak Tribute Michael Jackson, který jsme předvedli poprvé na Big Band Jamu. Do toho jsme měli opravdu dost koncertů na událostech jako Benátská, Hejnické slavnosti, Kytlické slavnosti a další a další. Celý rok jsme završili koncertem v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a díkybohu jsme museli přidat ten den ještě jeden koncert. I ten se nám podařilo vyprodat čili lepší rok jsme si nemohli přát.

Kterou akci považujete za nejlepší? A co se naopak tak úplně nepovedlo?

Loni byl rozhodně nejlepší Michael Jackson Tribute. Umělecky se nám povedlo asi vše, na co jsme sáhli, ale je za tím kupa práce a omezení osobního volna čili to není zadarmo. Co se nepovedlo? Určitě něco bylo, ale asi jsem to vytěsnil. Fakt nevím.

Kam byste se rádi v hudební rovině posunuli?

Rádi bychom posunuli Big’O’Band do autorské roviny a tímto směrem už podnikáme nějaké kroky. Je to ale strašně těžké a rozhodně chceme hrát stále to, co hrajeme. Muzika je dvojí dobrá a špatná.

Co kromě plesů chystáte v blízké budoucnosti?

V létě jedeme hrát na Maltu, kde máme dva koncerty. Moc se tam těšíme. Připravujeme také Big Band Jam a opět se chystáme do Baunachu v Německu, kde nás mají lidé rádi a my máme rádi je.

Plánujete i letos něco takového, jako byla loni akce Michael Jackson Tribute?

Akcí tohoto typu asi umíme udělat dost. Závisí to na mnoha faktorech a jedním z nich je čas všech muzikantů Big’O’Bandu. Naše síla je v tom, že nás to baví, a pokud nás to bavit nebude, tak se staneme jen dalším „big bandem“, což opravdu nechceme. Takže uvidíme podle sil, ale nápady rozhodně přicházejí.

Repertoár průběžně doplňujete nebo to je vždy taková „jednorázovka“?

Repec se mění neustále a doplňujeme ho podle aktuálních hitů ve světě. Pokud někdo napíše něco super i v České republice, tak to bude výzva i pro nás.

Čím vás píseň musí oslovit, abyste ji zařadili do repertoáru?

Počet zhlédnutí na YouTube ani popularita nehrají hlavní roli. Musí být prostě top a mít správné tempo. Je to čistá intuice a z deseti nabídnutých písniček vezmu tak jednu.

Co písně takových popových hvězdiček jako Taylor Swift, Selena Gomez či Ariana Grande?

Taylor máme, Arianu máme a Selena je zatím v očekávání. (smích)

Myslíte si, že váš band už přesáhl popularitou hranice regionu?

Určitě. Můj přítel z Berlína mi říkal, že jeho přítel z Mnichova nás zná! Tím pádem jsme kapela s mezinárodní úspěšností.

Jste součástí Kultura z.s, která loni uspěla s akcí FestRevival 2018. Jak ji zpětně hodnotíte a plánujete něco podobného?

Kultura z.s. hlavně uspěla Majálesem 2018 v parku Budyšinská, který dopadl tak dobře, že tomu ještě teď nevěříme a už se těšíme na 10. května 2019. FesRrevival 2018 v liberecké Home Credit aréně dopadl dobře. Přišlo přes 2000 lidí na regionální akci, kterou jsme připravili. Kluci z Rammstein Members Club jsou skvělí a i další kapely publiku učarovaly. Plánujeme určitě druhý ročník, ale určitě ne v aréně.

Zároveň organizujete i Majáles. Jak daleko jsou přípravy?

Majáles je srdeční záležitost Kultury z.s. Lineup je hotový tým organizátorů nažhavený. Pokud nám to počasí dovolí, bude to super akce. Lidé v našich týmech prostě šlapou tak, jako šlape Big’O’Band – prostě to dělají rádi, to je celé. Nemají za to skoro nic a stojí je to skoro všechno. Liberecký kraj a město Liberec podpořili finančně Majáles a nám už zbývá sehnat jen půl milionu a je to doma. Studenti to mají letos opět zadarmo, což je našim cílem a důvod, proč to děláme.