Festival odstartoval ve čtvrtek a na pódiu se vystřídali Anna K., Peter Nagy či Dalibor Janda. Avizované vystoupení Karla Gotta neproběhlo z důvodu jeho nemoci. Následující den si mohli návštěvníci užít vystoupení Marka Ztraceného, Čechomoru či Doctora P. P.

Pátečnímu večeru dominovala švédská skupina Europe, která zakončila vystoupení hitovkou The Final Countdown. Sobota se nesla v duchu česko-slovenské vzájemnosti, společně vystoupily kapely No Name a Chinaski. Své fanoušky nezklamali ani Lenny či Michal Hrůza. Na pódiu Liberec jede! se vystřídali Hank, slovenská zpěvačka Sima známá díky hitu Spolu, Ben Cristovao, Sebastian či Lipo.

