Hobit: Šmakova dračí poušť. | Foto: Archiv

Když je miluješ, není co řešit. Knihu „Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky" jsem četl synkovi vždy před spaním, když byl mrně. Tak by bylo škoda i hloupé neužít si to dobrodružství s ním a se ženou i v kině. Zvlášť, když jsme viděli i jedničku. A když žádné z kin v kraji jeho projekci nevynechá. Tedy i my, kteří na 3D nejsme, ho dostaneme pěkně "na plocho", ve 2D!

60 let před Pánem

Film „Hobit: Šmakova dračí poušť", 2. díl filmové trilogie dle mistrovského románu Hobit Brita J. R. R. Tolkiena, točil držitel Oscara Peter Jackson. Všechny díly nové trilogie popisují souvislý příběh odehrávající se ve Středozemi 60 let před událostmi popisovanými z románu „Pán prstenů". I ten do kin uvedl Jackson se svým filmovým štábem v úspěšné filmové trilogii kulminující oscarovým dílem „Pán prstenů: Návrat krále".

Hobit: Šmakova dračí poušť líčí další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na cestě s čarodějem Gandalfem a 13 trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Cíl výpravy není malý: Chtějí získat zpět Osamělou horu a ztracené království trpaslíků Erebor. Když přežili start cesty, pokračují společně na Východ a cestou potkají kožoměnce Medděda a v lese Mirkwood plném nástrah se střetnou s houfem obřích Pavouků. Uf, to i v knize bylo!

Uniknou ze zajetí nebezpečných lesních elfů a pokračují k Jezernímu městu i k Osamělé hoře. Zde musí čelit největšímu nebezpečí, nestvůře Šmakovi. Prověří jejich odvahu, pevnost jejich přátelství i smysluplnost pouti.

Opět samé legendy!

Ian McKellen se vrací jako Gandalf Šedý, s ním Martin Freeman (Bilbo Pytlík) a Richard Armitage (vůdce trpaslíků Thorin Pavéza). Legendy!

V čele mezinárodního obsazení filmu jsou Benedict Cumberbatch, Evangeline Lilly, Lee Pace, Luke Evans, Ken Stott, James Nesbitt a Orlando Bloom. A ve filmu dál hrají (v abecedním pořadí): John Bell, Manu Bennett, Jed Brophy, Adam Brown, John Callen, Ryan Gage, Mark Hadlow, Peter Hambleton, Stephen Hunter, William Kircher, Lawrence Makoare, Sylvester McCoy, Graham McTavish, Dean O'Gorman, Mikael Persbrandt a Aidan Turner.

Scénář k filmu „Hobit: Šmakova dračí poušť" psali na motivy románu J. R. R. Tolkiena Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson a Guillermo del Toro. Jackson film i produkoval s Carolynne Cunningham, Zanem Weinerem a Fran Walsh.

Členy tvůrčího týmu jsou hl. kameraman Andrew Lesnie, vedoucí výpravy Dan Hennah, návrháři Alan Lee a John Howe, vedoucí střihu Jabez Olssen i maskér Peter Swords King.

Zbraně i nestvůry

Kostýmy navrhli Bob Buck, Ann Maskrey a Richard Taylor, ten také dohlížel na návrh a zhotovení brnění, zbraní, tvorů i speciálního make-upu. Měla ho opět na starost Oscarem oceněná firma Weta Workshop. A zbytek si už přečtěte v titulcích, i je se vyplatí sledovat. Tak vzhůru do kina!

Autor si zde vypůjčil text z webu www.warnerbros.com