Je to stejné, jako když vláda během dvou dnů třikrát změnila podmínky, za kterých mohou bezpečně nakupovat senioři. Jeden den platí to, druhý ono. A výsledkem je chaos. Vláda v závěru minulého týdne k velkému překvapení veřejnosti i samotných aktérů rozhodla, že se divadla a další kulturní zařízení mohou otevřít už 11. května. A to za předpokladu, že v hledišti nebude víc než stovka diváků a produkce bude probíhat za přesně stanovených podmínek. Ty ale navzdory tomu, že hrát by se mělo začít už v pondělí, nikdo z provozovatelů zatím nezná.

„To je sice od vlády hezké a my bychom rádi začali pro lidi hrát, ale za předpokladu, že budeme moci nejprve také začít zkoušet. Divadlo není multikino, kde se zapne knoflík a spustí se projektor,“ upozornil překvapený ředitel Naivního divadla Liberec Stanislav Doubrava.

ČEKÁNÍ NA PRAVIDLA

Hlavním problémem jsou pro něj, stejně jako pro řadu jeho kolegů, nejasné či nesplnitelné podmínky. Vláda povolila otevření divadel s podmínkou, že v hledišti nesmí být víc než stovka diváků a navíc musí sedět ob jednu řadu a s volnými sedadly mezi sebou. Další věci ale nespecifikovala s tím, že pravidla „hry“ doplní. To se ale podle oslovených ředitelů dosud nestalo. Řada z nich chce proto s otevřením počkat na jasná pravidla. „Hrát chceme a na diváky se těšíme, zároveň se ale chceme dodržet zdravého rozumu a nehrozit jejich zdraví,“ doplnil Doubrava.

Naráží tak na to, že Naivní divadlo hraje pro děti. „Jak uhlídáte stovku malých dětí, aby neseděly vedle sebe, nebo jak to zařídíte na toaletách? Nehledě na to, že se divadla měla otevřít až v poslední vlně, tedy 25. května stejně jako školy, pro které především hrajeme. Z toho důvodu jsme i přesunuli premiéru z 18. května na začátek června. Jenže do školy mohou jen deváťáci a první stupeň pouze dobrovolně. Budou chtít do divadla učitelky? A dovolí to rodiče?“ otázal se ředitel. „A jak máme dodržet „přesně stanovené podmínky“, jak zaznělo z vlády, když je dosud neznáme?“ kroutí hlavou. „Hrát za takové situace je pro nás nemožné. Jsme připraveni, ale začneme tehdy, až budeme vědět, že nikoho neohrozíme. Klidně třeba i přes léto,“ předeslal.

Za těžko pochopitelné má překotné rozhodnutí vlády i ředitelka Divadla F. X. Šaldy v Liberci Jarmila Levko. „Jednou se řekne, že ne, pak se najednou zničehonic vyhlásí, že ano. Jenže představení musí předcházet zkoušky. To není tak, že se řekne: „hurá, hrajeme“ a můžeme spustit,“ shodla se s ředitelem Doubravou i Jarmila Levko.

Ani ona kromě omezení na stovku diváků a povolení, že herci na rozdíl od diváků nemusí mít roušky, nezná ony „přesně dané podmínky“. „Navíc je to tak, že něco se řekne na tiskovce, pak se sejde vláda a něco se někde dodá. Včera jsem se jen tak mimochodem dozvěděla, že herci snad mohou hrát jen za podmínky, když budou mít negativní testy na koronavirus, který nesmí být starší čtyři dny!“

EKONOMICKÝ NESMYSL

Jeden test přitom stojí 2800 korun. Při deseti hercích tak divadlo musí vydat každé čtyři dny 28 tisíc korun. „Navíc třeba v Malém divadle můžeme při dodržení povinných rozestupů hrát pouze pro 54 diváků. To přeci nedává žádnou logiku. Ani uměleckou, ani ekonomickou,“ připomněla vystudovaná ekonomka.

V Šaldově divadle se tak začne pravděpodobně hrát až na konci června. „Až budeme znát přesné podmínky a situace bude natolik příznivá, že se diváci nebudou bát přijít. Zatím vyčkáme,“ uzavřela ředitelka DFXŠ.

S otevřením nespěchá ani divadlo v Novém Boru na Českolipsku. To dokonce plánuje zahájit sezonu až po prázdninách. „Raději budeme hrát v září pro 200 lidí než teď pro stovku. Pro nás by to bylo likvidační,“ vysvětlila jednatelka Městského divadla v Novém Boru Ilona Rejholcová.

Tamní divadlo totiž nemá stálou scénu a uvádí pouze pohostinská představení. Cena představení je tak pevně dána, ať herci hrají pro 50 nebo 300 diváků, což ale znamená, že by rozdíl uhradil zřizovatel nebo diváci. „Vstupenka by tak přišla místo 350 třeba na 1500 korun,“ upozornila Rejholcová.

Příští týden tak pravděpodobně otevře pouze Městské divadlo v Jablonci nad Nisou, kde na 12. května původně plánovali satirické představení Divadlo republiky s názvem Boss Babiš. „Abychom dostáli podmínce sta diváků, musíme ho ale uvést dvakrát, ale to ještě rozhodneme v průběhu tohoto týdne,“ uvedl ředitel divadla Pavel Žur.

SVÉ DIVÁKY NEOŠIDÍ

Své diváky ale divadla o plánovaná představení připravit nechtějí, stejně jako sebe o jejich přízeň. Že ji neztrácejí, svědčí sledovanost on-line programů, které divadla v regionech narychlo připravila. Šaldovo kromě oblíbeného on-line seriálu například improvizovanou premiéru s názvem Operní karanténa, novoborské divadlo zase produkci kvalitních hudebníků z města a okolí. Divadlo v Jablonci třeba připravilo on-line varhanní koncert Petra Hostinského.

„Představení, která jsme nemohli odehrát v této části sezony, chceme přeložit do podzimní části. Na léto navíc chystáme produkce na přehradě a dokonce i v parku za divadlem, kde by šlo vytvořit improvizovanou venkovní scénu. Obávám se, že diváci se do kamenných divadel hned tak nepohrnou,“ připomněl ředitel jabloneckého divadla.

Šaldovo divadlo posune tři premiéry plánované na závěr letošní sezony nejspíš na srpen a září. „Krkavci (Sedmero krkavců, pozn. red.) už byli těsně před generálkou, začneme zkoušet ještě Blbce k večeři a operetu Lovci perel. Chceme je uvést co nejdříve, jak to půjde. Pak už budou následovat další premiéry podle dramaturgického plánu. Nebojíme se, dáme to!“ slíbila divákům ředitelka DFXŠ.

Rovněž divadlo v Novém Boru přesunulo dvě už dlouho dopředu vyprodaná divadelní představení z jara na podzim. „V první řadě spustíme kino. Máme plánované krásné filmové premiéry třeba s Ondřejem Trojanem a jednáme o možné osobní účasti. Chystáme také něco na letní scénu, vyzkoušíme nové možnosti. Na všem zlém se nakonec dá najít i něco dobrého,“ podotkla Ilona Rejholcová.

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci spustilo on-line divadelní seriál Operace Archa. Je to bláznivá komediální fikce, ve které jde o záchranu celého lidstva. Vše se odehrává v Liberci, zejména na Technické univerzitě a na radnici. Seriál mohou diváci sledovat jak v přímém přenosu, tak i zpětně na YouTube kanálu divadla. Vysílá se každý pátek od 19 hodin. Tento týden proběhne premiéra 6. dílu výjimečně už ve čtvrtek 7. května.