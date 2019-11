J.A.R. slaví 30 let na scéně. Kapela vyrazila na turné ke kulatému výročí české skupiny s charismatickými frontmany Danem Bártou, Oto Klempířem a Michaelem Viktoříkem. Hoši z J.A.R. si před třiceti lety začali skládat písně, což byl vskutku chytrý tah.

J.A.R. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Přijďte s nimi v burácejícím tanečním rytmu oslavit 30 let sametu. Tentokrát to však nebude obyčejná látka, ale svižný sametový zvuk, který vás nadnese nad mraky a divoce roztancuje. Pokud chcete jejich koncert vidět a navíc zadarmo, není to nemožné. Stačí odpovědět na soutěžní otázku a můžete zdarma vyrazit v sobotu 9. listopadu na koncert do jabloneckého Eurocentra. Na mail lenka.brabencova@denik.cz napište do pátku 8. listopadu alespoň tři názvy písniček této známé kapely. Dva výherce odmění Jablonecký deník ve spolupráci s Eurocentrem dvěma vstupenkami na sobotní koncert, který začíná ve 20 hodin.