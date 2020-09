Akce proběhne v pondělí 21. září ve 20 hodin. „Film Radovana Síbrta o tom, že s nadhledem a pozitivní energií je možné čelit i nejsložitějším překážkám a žít u toho život rockových hvězd, bude mít premiéru 24. září. Vstupenky na speciální předpremiéru lze zakoupit na webu nebo na pokladně kina,“ upozorňují pořadatelé.

„Ten film se fakt moc povedl a jsem moc rád, že nebaví jenom mě, ale i spoustu lidí, kteří nás předtím vůbec neznali. Myslím, že se v něm režisérovi Radovanu Síbrtovi podařilo ukázat skoro všechno, co za našimi koncerty stojí. Tvrdou práci, plánování, černý humor, pochyby i umělecká a lidská vítězství,“ říká Šimon Ornest známý jako přísný a důsledný kapelník The The Tap. Ten založil kapelu přímo v Jedličkově ústavu jako hudební kroužek. Během více než dvaceti let existence si kapela vydobyla své pevné místo na české hudební scéně a mnohokrát úspěšně koncertovala v zahraničí.

Zdroj: Youtube

Postiženi muzikou (2020) – trailer Zdroj: YouTube.com/Aerofilms