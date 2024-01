OBRAZEM: Jablonečtí DanGar Six oslavili 10. výročí speciálním koncertem

Deset let existence jedné z nejznámějších jabloneckých hudebních skupin hard and heavy DanGar Six na nejen českých podiích si kapela se svými fanoušky připomněla speciálním koncertem v jabloneckém Klubu Na Rampě.

Jablonečtí DanGar Six oslavili 10. výročí speciálním koncertem. | Foto: Martin Kubišta