Severní Čechy /ROZHOVOR/ - Ač Václav Neckář se skupinou Bacily svého bratra Jana ve finále roku moc neodpočíval, je opět na turné. Tentokrát na něm vedle svých velkých hitů představuje také písničky ze svého předloňského supraphonského „vánočního" alba „Mezi svými".

Jan Neckář | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

Děčín si ho užije ve středu 20. ledna od 19.00, Lidové sady Liberec 3. února a Městské divadlo Varnsdorf 26. února.

Nejen o turné více s kapelníkem Bacilů Janem Neckářem, ústeckým rodákem.

Je to naše kolébka

Jane, 8. prosince 2014 jste měli s Václavem vánoční koncert v Severočeském divadle v Ústí. Jak se vám v něm hrálo?

V Ústí, zvlášť v divadle, které je naší kolébkou, protože jsme v něm s bráchou od malička vyrůstali, protože naše máma v něm dělala ekonomickou ředitelku a byla od rána do večera v divadle, tak naše první cesta ze školy vedla vždycky sem. Já jsem měl tohle divadlo jako mateřskou školu, pro mě byli všichni zaměstnanci ústeckého divadla strejdové a tety.

Předurčilo to vaši kariéru?

V podstatě ano, to prostředí jsem si strašně oblíbil. Když se zkoušelo s orchestrem, vždycky jsem sedával v ředitelské lóži nad orchestřištěm a díval se dolů do té díry a pozoroval jsem pana dirigenta Budíka nebo Málka či Bártla a moc se mi líbilo, jak muzikanti hrajou. V podstatě se dá říct, že bych mohl odzpívat Prodanou nevěstu od začátku do konce (smích). Bráchovi tehdy bylo deset let a mně čtyři, pět. To byly časy, kdy Vašek zpíval v Othellovi.

Jak si na to vzpomínáte?

Vzpomínám si na to jasně. Měl naondulovaný kudrnatý vlasy, v ruce tu lilii a vedle sebe malou holčičku, aby tam nepřišel sám. Ale ta snad nezpívala, sbor zpíval opravdu sám. Mimo to brácha zpíval ještě malé role v Tosce a v Prodaný nevěstě, jak tam děti přijdou s komedianty na náves. A pak samozřejmě hrál v Carmen, jak si tam kluci hráli na vojáky s dřevěnými šavlemi a s papírovými čepicemi.A pak přišlo jeho největší sólo v jeho operní kariéře, sólo Pasáčka ve třetím dějství v Tosce. No a to už začal trochu mutovat, takže si natrhl hlasivky a jak říká „Tenkrát mi odešel hlas a dodneška ho hledám". To byla jeho oblíbená hláška, když se ho ptali na jeho operní kariéru. Takže myslím, že tato budova, tento palác kultury mou kariéru předurčil.

I hit Rolling Stones

Co od vás uslyšíme v Děčíně?

My už od března 2015 jezdíme s komorním programem. V něm jsou podobné písničky, jaké jsme zpívali právě v Ústí, jen bez těch vánočních se sborem. Běžně spolu dětský sbor nevozíme, jen občas svátečně. Publikum uslyší balady z alba „Mezi svými", ale i z jiných alb. Třeba i Lady Jane od Rolling Stones, tu jsme v Ústí nehráli. Slíbit můžu i hity, ale bude to většina balad. Ten program se jmenuje „Mezi svými" a já doufám, že tam mezi svými budeme.