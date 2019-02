Severní Čechy /ROZHOVOR/ - Věřte tomu nebo třeba nevěřte, ale populární zpěvák Petr Kotvald a oblíbená herečka Jitka Asterová měli kdysi jako dítka ze svátků jara spíše trauma. Proč? Oba to Deníku vysvětlili v jarních rozhovorech.

Zpěvák Petr Kotvald (56), rodák ze severočeského Žatce, vzpomíná na své dětské Velikonoce spíš nerad. Deníku to prozradil při své zatím poslední pracovní návštěvě v Ústí, před vystoupením na Plese všech Ústečanů, kde symbolicky oslavil třicet let svého sólového působení na scéně. Zpíval tu se Standou Hložkem hit Holky z naší školy tak, jak to od něj plesové publikum čekalo.

Radši být v posteli

Petře, prozraďte, jak se těšíte na Velikonoce?

Velikonoce? Já je mám moc rád, ale mám je rád až teď, jako dospělej. Dřív jsem je moc rád neměl. To mě ráno vždycky vystrčili před dům, dali mi košík nebo tašku a já byl vždycky o hlavu menší než kluci z okolí. Byl jsem hubeňourek… Já jsem chtěl bejt doma, v posteli, a ne chodit koledovat. Já jsem se tak styděl… Popravdě jsem koledu neměl moc rád, trošku mě to prudilo, ale čím jsem začal být starší, přišlo mi to víc zajímavý. Chodil jsem s kamarádama a bylo to fajn, ale já jsem byl zase ten, který je vozil, já nikdy nepil a nepiju. Takže kluci když už jako dospělí chodili, popíjeli a já je vozil. Ale nebyla to pro mě nuda, protože oni byli strašně rozverní a milí.

Máte i nějakou velikonoční příhodu z těch časů?

Jednou jeden můj strejda musel odjet pryč, takže nesměl pít, ale přesto na tu koledu chodil, musel na ni jít. Takže si otevřel bundu, v ní měl gumovou hadičku a na ni připojenou lahev a když mu panáka nalili, tak ho do té hadičky nalil. Potom ta lahev vypadala hodně zajímavě. Barvu už si nepamatuju, ale umíte si představit, jak to vypadá, když smícháte borovičku, myslivce, vodku, rum…? Nevím, jestli to pak i pil, ale tak koledoval.

A co vy? Pletl jste si pomlázku?

Snažil jsem se o to, vždyť jsem byl kluk z vesnice. Občas jsem na vrbové proutí šel a zkoušel to, ale nebylo mi to dané shůry. Nikdo mě to nenaučil, takže jsem se snažil plíst něco, co se stejně rozpadlo. Ale pamatuju si, že svého času byla taková ta bužírková mánie, no to bylo něco odpornýho. To byly potom ty holky na velký chirurgický zákroky a na amputaci nohy… To jsem tedy nedělal, ale obecně jsem moc na pomlázku nechodil.

A jak to máte dnes? Co máte rád k jídlu, chodíte do přírody…?

Když to vyjde, že hraju, tak jsem moc rád, to mě na tom jevišti moc baví. Ale že bychom dodržovali nějaké tradice… Jen vždycky před Velikonocemi navštívím supermarket a koupím spoustu velikonočních sladkostí. Jak bydlíme na vesnici, tak k nám chodí děti a zvoní u nás od rána a já jim dávám nadílku. Velikonoce tedy vnímám spíš takhle. Jinak je to pro nás volnej víkend, kdy jedeme třeba poprvé odemknout chatu.

…A TAKÉ JITKA ASTEROVÁ…

Shodou okolností na stejném plese v Ústí zpívala a tančila také herečka Jitka Asterová hity švédské pop skupiny ABBA z muzikálu Mamma Mia. Vrátila se k nám po podzimu, kdy tu úspěšně odehrála dramatickou komedii Monology vagíny.

Vaříte na Velikonoce doma, máte je ráda?

Vlastně moc ne, to spíš jdeme na dobré jídlo do restaurace. Ale vařím doma na Vánoce, a s velkou radostí a chutí. Velikonoce moc ráda nemám, ale mám ráda jaro a na co si potrpím je barvení vajíček, i když už mám děti velké.

Máte to z dětství, že nemáte ráda Velikonoce?

Mám. Protože mě šlehali pomlázkou a já z toho vždycky měla fóbii, strašnej strach. Bylo to na chatě v Červený nad Vltavou, byla jsem buclatý dítě a oni mi vždycky vyhrnuli sukni… Přišlo mi to strašně ponižující, ten rituál se mi nelíbil a nelíbí dodnes.

Prozradíte, Jitko, kde Velikonoce obvykle trávíte?

Jsem na chaloupce, kde právě všechno pučí. Když jaro začíná, ten čas mám strašně ráda. A vyhraju si zase s těmi vejci, to zase úplnej ignorant nejsem. Dělám nám taky hezkou výzdobu, kočičky a tak, na to si potrpím.

Písničky ABBY jste si na plese užila, jste na pódiu diblík…

To jste milej, já si to tu fakt dost užila. Ona to byla vlastně úplná náhoda, že jsem dostala roli v muzikálu Mamma Mia, tak si ji pokaždé užívám, jako by to bylo naposledy. To že stojím na jevišti, zpívám a lidi se na mě usmívají, to je pro mě jedinečnej zážitek.