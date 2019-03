Na co se mohou posluchači těšit?

Vezeme s sebou největší tým lidí a největší show, kterou jsme zatím měli. Máme svoje nová speciální světla, všechno jsme dlouho připravovali, aby to opravdu stálo za to. Připravili jsme opravdu dlouhý playlist, vybrali nejlepší písně, co máme, přidali písně, které jsme dlouho nebo nikdy nehráli. A zazní i dvě novinky…

Podle čeho jste vybírali místa koncertů?

Vybrali jsme sály a města, které máme rádi, kde na nás dýchne atmosféra a zvuk zní dobře. A samozřejmě jsme mysleli na to, abychom koncerty rozházeli na mapě tak, aby si nikdo nemohl stěžovat, že vynecháváme jeho kraj. (úsměv)

Proč jste jako předskokana zvolili Děkan Band?

Kluci jsou naši kamarádi, máme se rádi. Už jsme společně jednou tour absolvovali a byl to skvělý zážitek. Navíc ta kombinace funguje. V neposlední řadě máme s Kubou píseň Atomy, kterou díky této příležitosti můžeme zahrát na každé zastávce v originále, tedy s jeho hostovačkou.

Máte nějakou píseň, kterou hrajete už neradi? A naopak takovou, která musí zaznít vždy?

Některé písně se nám občas takzvaně ohrají, takže když ji hrajeme dlouho, máme jí plné zuby. Takhle to bylo například s písní Sám spát. Hráli jsme ji snad čtyři roky v kuse, pak jsme ji na dva roky vynechali a teď jsme ji zase do playlistu zařadili a baví nás. Naštěstí těch písní máme hodně, takže je měníme. Pak jsou ale jistoty, které zahrát musíme, ať už chceme, nebo ne. Jsou to songy jako Hvězdář nebo Kurtizána, které prostě v playlistu nesmí chybět. Jednou jsme Hvězdáře vynechali na celé léto a lidi nám to nechávali pěkně sežrat. (smích) Naštěstí ale musím říct, že právě tyhle dvě písně se nám zatím neohrály, takže je hrajeme rádi.

Co dalšího jste si kromě turné připravili pro fanoušky při příležitosti výročí kapely?

Nový singl s klipem, píseň se jmenuje Parfémy. Je to taková rychlejší věc postavená na kytarách a energii. Kromě turné plánujeme především náš doposud největší koncert v pražském Forum Karlín. Proběhne 26. března 2020 a bude zároveň vyvrcholením celých oslav.

Do konce roku plánujete vydat nové album. V jaké jste fázi přípravy?

Aktuálně máme nahrané tři písně, další budeme točit postupem času s tím, že do konce roku chceme zvládnout nahrát celou desku, přes Vánoce ji smíchat a do zmiňovaného koncertu ve Forum Karlín ji vydat. Během koncertu ji pak pokřtíme.

Na jakou hudební spolupráci vzpomínáte nejraději? A se kterým interpretem z česko-slovenské scény byste si rádi zahráli?

Na české, ale i slovenské scéně máme spoustu kamarádů a spolupráce s nimi, ať už na hostovačkách na deskách nebo na společných turné, byla vždycky skvělá. Ani snad nejde říct, na koho vzpomínáme nejraději. Tenhle cz/sk rybníček je opravdu malý, všichni se tu známe, všichni se máme víceméně rádi. Těch, se kterými bychom rádi spolupracovali, je spousta…

Máte nejoblíbenější akci či festival, kde jako vystupující nesmíte chybět?

Takových akcí je opravdu hodně. Rádi se vracíme na Ústecký Majáles, Jatka fest v Pacově, České Hrady, Léto fest nebo třeba Přehrady fest, nový putovní fesťák přímo u vody. Hráli jsme tam loni, budeme i letos.

Vystupujete raději na vlastních koncertech nebo si více užijete festivalová vystoupení?

V zimě se těšíme na fesťáky, v létě zase do klubů a kulturáků. (smích)

Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?

Určitě to, že stále držíme při sobě a tu káru stále táhneme před sebou. Zní to možná obyčejně, ale je to tak. Když si vezmu, kolik spolu trávíme času, tak je to obdivuhodné. (smích) Ne každá kapela to vydržela, ale my jo a to je ten největší úspěch. (úsměv)

Máte nějaká přání do budoucna?

Skládat dobré písně, hrát dobré koncerty a mít stále tak skvělou fanouškovskou základnu, jako máme nyní. A taky především, aby nás to s kluky dál bavilo, měli jsme se rádi a nehádali se. To je asi nejdůležitější.

Pocházíte ze severních Čech. Jakou máte vazbu k tomuto regionu?

Kluci jsou z Ústí nad Labem, kam se rádi vrací. Koncerty v klubu, ať už vlastní, nebo ty na Majálesu, na kterém každý rok hrajeme, jsou naprosto boží. Dvakrát po sobě jsme i teď hráli na školní akademii na gymplu, kam kluci chodili. Vazby na Ústí jsou tedy stále silné. Já jsem z Liberce, ale deset let jsem bydlel v Praze. Loni jsem se vrátil do rodné hroudy a nemůžu si to vynachválit. Mám to tady rád.

Proč by si fanoušci neměli nechat ujít koncert UDG?

Protože to bude velký mejdan, zahrajeme spoustu songů. Prostě se bude slavit v plné parádě. Těšíme se na vás!

Soutěžní otázka

Ve kterém severočeském městě kapela UDG vznikla?

Své odpovědi posílejte do 25. března do 12.00 na e-mail: jiri.louda@vlmedia.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří získají po dvou vstupenkách. Hodně štěstí!