Do Jitřenky si druhý prázdninový měsíc našlo cestu na 2 335 diváků. Problémem je ale stále testování návštěvníků. I když testy na covid-19 jsou v semilském kině k dispozici za nákupní cenu, pro rodiny s dětmi se tak návštěva kina stává poměrně drahou záležitostí.

V červenci a srpnu tohoto roku se jen návštěvnost semilského kina Jitřenka vrátila na čísla, která byla srovnatelná s rekordním rokem 2019. Srpen 2021 dokonce patřil ve srovnání se stejným obdobím předchozích let k nejnavštěvovanějším letním měsícům za deset let provozu kina.

Diváci se po dlouhých měsících vrátili do kin. Krize způsobená opatřeními proti šíření koronaviru byla zažehnána a to snad již napořád.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.