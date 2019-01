Jizerské hory, Bedřichov - Vysoko v horách položená osada se v sobotu 4. září stane dějištěm setkání s místní historií.

Vysoko v horách položená osada Kristiánov se v sobotu stane dějištěm setkání s místní historii. | Foto: DENÍK

„Přijďte vzpomenout dávné slávy sklářské osady uprostřed Jizerských hor,“ zvou pořadatelé z Muzea skla a bižuterie v Jablonci. První Mariánská sklářská pouť se v kdysi nejvýznamnější sklářské osadě Kristiánov konala roku 1790.



Tradice pořádání pouti se opakovala každoročně vždy s ohledem na svátek Narození panny Marie (8. září). Na sklonku 19. století (7. srpna 1887) velký lesní požár zničil sklářskou huť, školu i domky sklářů, o několik desetiletí později i Panský dům (3. října 1938).



Myšlenka na obnovení Mariánské sklářské pouti uprostřed jizerskohorských lesů vznikla v roce 1990 a letos se koná již po devatenácté.



Program:

8.00 začátek pouti

10.00 poutní mše svatá

11.00 jarmareční zpěvy skupiny Katastrofální předpověď počasí

11.30 první pohádka Sváťova dividla

12.00 skupina Zlatý holky hraje písničky o Jizerských horách

12.30 druhá pohádka Sváťova dividla

13.00 jarmareční zpěvy skupiny Katastrofální předpověď počasí

13.15 koncert souboru zobcových fléten Jablonecká píšťalka

14.00 vystoupení skupiny Rumová aféra

14.15 třetí závěrečná pohádka Sváťova dividla

16.00 konec pouti



Muzeum skla a bižuterie v Jablonci vždy počátkem září připomíná návštěvníkům Jizerských hor prostřednictvím Mariánské sklářské pouti zaniklé časy sklářské osady. Pod širým nebem na zarostlých základech Panského domu se koná dopolední mše svatá. Poutní cestu doplní stánky se skleněným a bižuterním zbožím, s medovinou a pamlsky, z nichž opravdového věhlasu dosáhly kristiánovské pouťové koláče. K nahlédnutí budou ukázky košíkářství, hrnčířství, malování skla a dalších lidových řemesel.



Děti i dospělí budou mít možnost navštívit dílnu kejklířského žonglování Pavly Chocho, zakoupit pouťové štěstí, házet do sklářské pece, navléknout vlastní šňůrku korálků a odvážlivci se projet na koni. Tradičně na pouti zahraje Jablonecká píšťalka, vystoupí skupina Katastrofální předpověď počasí s jarmarečními zpěvy a pro nejmenší poutníky jsou připravené pohádky litoměřického ochotnického spolku Sváťovo dividlo. Ani letos nebudou chybět písničky skupin Zlatý holky a Rumová aféra. I v letošním roce Horská služba Jizerské hory připravila pro návštěvníky velmi oblíbenou atrakci - lanovku přes řeku Kamenici.



Doprava na pouť



Mariánská sklářská pouť se koná v místech Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a veškerá motorová doprava je zde zakázána, proto ani letos nebude zajištěna kyvadlová autobusová doprava návštěvníků pouti z Bedřichova na Kristiánov.



V sobotu 4. září bude posílena autobusová doprava z Jablonce do Bedřichova. Ten, kdo pojede z Jablonce a Liberce autem, bude informován signalizačním systémem o obsazenosti parkovišť na Bedřichově a Hraběticích.



Dále na Kristiánov se návštěvníci pouti dostanou pouze pěšky po turistických cestách z Janova nad Nisou, Bedřichova, Hrabětic a Josefova Dolu či na kole po značených cyklotrasách.



Další fakta o Kristiánově



– v Památníku sklářství na Kristiánově stálá expozice pod názvem Kristiánov. Klíč k srdci Jizerských hor 1775 - 2005

– zakladatel osady Johann Leopold Riedel – majitel sklárny

– první utavené sklo 17. ledna 1776

– sklářskou osadu tvořil Panský dům, sklárna, sklářská hospoda hostinského Fuchse (jediná zachovalá chalupa, dnes Památník sklářství v JH starousedlíky zvaná „Liščí bouda“), škola, domky sklářů, hřbitov (vysvěcen 24. října 1780)

– provoz sklárny 111 let